Από τον Μάρτιο 300 ειδικοί φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ. αποκλειστικά για φύλαξη μουσείων - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη

Τη φύλαξη μουσείων, πιθανόν και ορισμένων αρχαιολογικών χώρων αναμένεται να αναθέσουν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού, στην ΕΛ.ΑΣ., όπως αναφέρει η Καθημερινή, με τις αρμόδιες Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή μετά την πρόσφατη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επιχειρησιακό σχέδιο θα λάβουν μέρος 300 ειδικοί φρουροί που θα ενσωματωθούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στο διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου.

Παρότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί, θεωρείται βέβαιο ότι οι 300 ειδικοί φρουροί θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και τις μελέτες που έχουν καταρτίσει τα στελέχη του, αναφορικά με τα κενά ασφαλείας και τα τρωτά σημεία των εγκαταστάσεων όπου φυλάσσονται αρχαιολογικοί θησαυροί.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πηγές, το θέμα έχει συζητηθεί εκτενώς το προηγούμενο διάστημα μεταξύ του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, με τις λεπτομέρειες του «καινοτόμου», όπως χαρακτηρίζεται, σχεδίου να αποτελούν αντικείμενο διμερών επαφών μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων των δύο υπουργείων.