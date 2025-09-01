Αντιδράσεις από τους συλληφθέντες στον Εισαγγελέα Χανίων: «Άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση»

Σε ομάδες οδηγήθηκαν σταδιακά στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαρθρώθηκε την Κυριακή σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Το απόγευμα της Δευτέρας, κατά την άφιξή τους στο δικαστικό μέγαρο, αρκετοί εκ των κατηγορουμένων αντέδρασαν έντονα στη σύλληψή τους, κάνοντας λόγο - όπως υποστήριξαν - για «μια ακόμη ψεύτικη εγκληματική οργάνωση», σύμφωνα με το zarpanews.gr

Παράλληλα, από νωρίς έξω από τα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων, προκειμένου να τους στηρίξουν ενόψει των απολογιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους θα ζητήσουν αναβολή 48 ωρών. Πρόκειται για τα πρόσωπα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και κατηγορούμενοι είναι έγκλειστοι σωφρονιστικών καταστημάτων.

Τριάντα από τους 48 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση έχουν ήδη οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Χανίων.

Η διαδικασία της πρώτης κλήσης από τον Εισαγγελέα αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες, καθώς μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας για την υπόθεση ξεπερνά τις 1.500 σελίδες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνολική δικογραφία, που μεταφέρθηκε σε 5 κούτες στο δικαστικό μέγαρο, περιλαμβάνει πολλά παραπάνω άτομα από όσα έχουν συλληφθεί ή είναι κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών) 41.222 γραμμάρια κάνναβης, 9.175 γραμμάρια κοκαΐνης και 2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

Η αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, άρχισε να αποδομεί σταδιακά την εγκληματική οργάνωση, καθώς από τις αρχές Ιανουαρίου του 2025 έως και 12 Αυγούστου, η Ασφάλεια Χανίων είχε πραγματοποιήσει 35 στοχευμένες επιχειρήσεις, στις πιάτσες της πόλης των Χανίων, όπου μέλη της συμμορίας, διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια , Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλης, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς, και Πατομπούκαλος.

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχουν τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα δύο αδέλφια εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματίες κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή.

ΕΛ.ΑΣ: Έτσι έφτασε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι, η ΕΛ.ΑΣ. μετά από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατάφερε να εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση με «πλούσια» δράση καθώς τα μέλη της εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Συνολικά συνελήφθησαν 48 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Ωστόσο και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός. Ειδικότερα, ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar καθώς και άλλα καταστήματα.

Παράλληλα κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι αστυνομικοί από την Αττική που έφτασαν στο νησί ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης, και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.