Αμφιλοχία: Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 8:20 σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Άρτας.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον Αμβρακικό κόλπο, εννέα χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα, ανατολικά, βορειοανατολικά της Βόνιτσας.

