Αλεξανδρούπολη: Ανοίγουν τα αγροτικά μπλόκα για τα φορτηγά στους Κήπους και στον Ορμένιο

Με περαιτέρω ενίσχυση των μπλόκων -ως προς τον αριθμό των παρατεταγμένων τρακτέρ- τόσο στον κόμβο του Ορμενίου όσο και στο Τελωνείο των Κήπων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Έβρου δηλώνουν αποφασισμένοι για τη συνέχιση της διεκδίκησης των διατυπωθέντων προς την κυβέρνηση αιτημάτων τους.

Ειδικότερα για αύριο Τρίτη οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.00 έξω από τα πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών του Νομού στην Ορεστιάδα όπου και θα επιδώσουν το πλαίσιο των αιτημάτων τους.

Την ίδια ώρα καλούν τους πολίτες και τους φορείς να παραμείνουν σύμμαχοι στον αγώνα τους, διευκρινίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν την αντιπαράθεση με καμία ομάδα εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό και μπαίνοντας στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων τα μέλη του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης αποφάσισαν το άνοιγμα του Τελωνείου των Κήπων και για τα φορτηγά αυτοκίνητα από απόψε το βράδυ έως και το βράδυ της Παρασκευής, ενώ από αύριο το πρωί κανονικά θα διεξάγεται η κυκλοφορία των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στον κόμβο του Ορμενίου.

«Ο αγώνας μας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται ότι δε σεβόμαστε τους υπόλοιπους συμπολίτες μας και τις ανάγκες τους για εργασία και μετακίνηση», αναφέρεται σε σχετική με την απόφαση προσωρινής άρσης της διακοπής κυκλοφορίας των φορτηγών που παραμένουν ακινητοποιημένων επί ημέρες στα δύο μπλόκα.