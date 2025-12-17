Αλ. Παπαχελάς για τις αντιδράσεις συγγενών θυμάτων της 17Ν: Ιστορικό ντοκιμαντέρ η συνέντευξη του τρομοκράτη Κουφοντίνα

«Η ιστορική αλήθεια, μερικές φορές, θέλει μερικές σκληρές αποφάσεις», ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς, αναφερόμενος στην απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να μην χρηματοδοτήσει το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ μετά τις αντιδράσεις των συγγενών θυμάτων της 17Ν για τη συνέντευξη του τρομοκράτη Κουφοντίνα.

Αρχικά μίλησε για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να αποσύρει χρηματοδότηση για ντοκιμαντέρ του για τη 17Ν. Όπως τόνισε, αρχικά, κατανοεί απόλυτα την ευαισθησία των συγγενών των θυμάτων έχοντας βρεθεί απέναντι από ανθρώπους γενναίους, όπως η μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν.

Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του με την εξέλιξη αυτή «διότι εγώ είπα, το δικό μου ως εδώ, αν θες», τόνισε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας πως πολλά χρόνια πριν, ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος ο οποίος, με κόστος, έβγαλε τους συγγενείς των θυμάτων στη δημοσιότητα.

Περιέγραψε πως έτσι «έσπασε» μια σιωπή που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια.

«Ήταν ένα ταμπού και είχε ένα κόστος, αλλά το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό» δήλωσε αναφέροντας πως του φαίνεται εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός πως τώρα κάποιοι μιλάνε για ξέπλυμα της τρομοκρατίας, ή του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Πρόσθεσε ακόμη πως κάποιοι ενδεχομένως ξεχνούν ότι ήταν από τους πρώτους που μπήκαν, στις τέσσερις τα ξημερώματα, στο κτίριο του ΣΚΑΪ όταν είχε σχεδόν γκρεμιστεί κατά το ήμισυ από τους απογόνους της 17 Νοέμβρη ενώ ακόμη δεν ήταν σαφές αν υπήρχε νεκρός και συνόψισε πως «έχουμε δώσει λοιπόν τις μάχες μας και είναι πολύ καθαρό πού βρισκόμαστε».

«Κάνουμε όλοι μια δουλειά» σχολίασε ο κος Παπαχελάς συνοψίζοντας πως η Δημοσιογραφία είναι απαιτητικό επάγγελμα καθώς συνεπάγεται δύσκολα διλήμματα.

«Όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο, είτε αυτό είναι το BBC είτε είναι το CNN είτε είναι ο ΣΚΑΪ, κάνεις μια έρευνα η οποία απαιτεί να συμπεριλάβεις όλους τους πρωταγωνιστές. Και τους εγκληματίες και τους δολοφόνους και τους βιαστές και τους ναζί και τους δικτάτορες και όλους», είπε χαρακτηριστικά συνοψίζοντας πως αυτή τη λογική επιλέγει να ακολουθεί, σταθερά, ως προς την άσκηση του επαγγέλματός του.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης ο κος Παπαχελάς τόνισε πως από την πρώτη στιγμή είχε γίνει ξεκάθαρο πως στο ντοκιμαντέρ θα γινόταν συνεντεύξεις και σε τρομοκράτες.

Επίσης, κατέστησε σαφές πως έκανε πάρα πολλές προσπάθειες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να πείσει συγγενείς θυμάτων να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους.

«Αλλά νομίζω ότι πραγματικά όποιος με ξέρει και νομίζει ότι δεν καταλαβαίνω τον πόνο τους, ζει κάπου αλλού.... πραγματικά. Γιατί το έχω ζήσει από πρώτο χέρι και είναι κάτι το οποίο προσωπικά με πονάει. Προσωπικά με ενδιαφέρει και έχω δείξει την ευαισθησία που πρέπει σε αυτό το θέμα και δεν έχω και τίποτα να αποδείξω σε κανέναν», επεσήμανε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων για να καταλήξει στο ότι η χρηματοδότηση θα συνέβαλε στην δημιουργία ενός εξάωρου ντοκιμαντέρ που θα αποτύπωνε όλη την αλήθεια για την τρομοκρατική οργάνωση.

«Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι προσπάθησα να έχω όλες τις απόψεις. Καταλαβαίνω, το ξαναλέω, τον πόνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καταλαβαίνω την ευαισθησία σε όλο αυτό το πράγμα. Όμως η ιστορική αλήθεια, μερικές φορές, θέλει μερικές σκληρές αποφάσεις, Έχει ορισμένα διλήμματα. Θα κριθούμε όλοι και ο ΣΚΑΪ θα κριθεί. Και εγώ θα κριθώ. Όλοι θα κριθούμε από τη δουλειά μας. Όπως κρινόμαστε πάντα. Δεν είναι δυνατόν όμως κάποιοι να προσπαθούν να προλάβουν, είτε να μην υπάρξουν κάποιες συνεντεύξεις είτε να μην υπάρξει χρηματοδότηση, προδικάζοντας το περιεχόμενο αυτού του ντοκιμαντέρ», είπε χαρακτηρίζοντας το γεγονός ανεξήγητο, όπως ομοίως ανεξήγητο είναι το να αναστέλλεται μια χρηματοδότηση.

«Νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και πραγματικά να υπάρχουν όλες οι μαρτυρίες. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε όλη την ιστορία της 17 Νοέμβρη, και τον πόνο και όλα», κατέληξε ο κος Παπαχελάς.