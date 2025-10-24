Αίτημα ανάκλησης τριών αδειών ιδιωτικών πανεπιστημίων κατέθεσε στο ΣτΕ καθηγητής του ΕΚΠΑ

Την ανάκληση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων ζητάει από Συμβούλιο της Επικρατείας ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Λαζαράτος, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που επέτρεψαν τη λειτουργία τους είναι αντίθετες με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση (ΧΘΔΕΕ) και στον νόμο 5094/2024 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς δεν υπάρχουν προγράμματα σπουδών.

Ο κ. Λαζαράτος στρέφεται κατά των υπουργικών αποφάσεων του περασμένου Αυγούστου που επέτρεψαν την εγκατάσταση στην Ελλάδα παραρτημάτων αλλοδαπών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την ανακοινωθείσα (13-6-2025) αλλά μη δημοσιευθείσα μέχρι τώρα απόφαση της μείζονος Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία έκρινε κατά πλειοψηφία ότι στο πλαίσιο του άρθρου 16 του Συντάγματος είναι συνταγματικά ανεκτή η εγκατάσταση και λειτουργία αλλοδαπών ιδιωτικών πανεπιστήμιων στη χώρα μας.

Ο καθηγητής ζητάει να ακυρωθούν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων των πανεπιστημίων «The University of Keele, Greece», «The University of Keele, Greece» και «CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORΚ», τα οποία έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει, οι άδειες εγκατάστασης είναι παράνομες, καθώς συγκρούονται με τον νόμο 5094/2024 για την «ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων». Και αυτό, επειδή δεν υπάρχουν και δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη τα προγράμματα σπουδών.

Ειδικότερα, ο κ. Λαζαράτος σημειώνει ότι «προκειμένου να λάβει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ένα ΝΠΠΕ θα πρέπει κατά την υποβολή της αιτήσεώς του, μεταξύ άλλων, να προσκομίσει ως δικαιολογητικό τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αναγνωρισθεί από το μητρικό ίδρυμα και από τον φορέα πιστοποίησης του κράτος που ανήκει το μητρικό ίδρυμα. Εντούτοις, η αναγνώριση του προγράμματος σπουδών δεν έχει λάβει χώρα».

Ακόμη, τονίζει ότι η προηγούμενη αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών είναι προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας. Κατά συνέπεια, «πρέπει πρώτα να λάβει χώρα η αναγνώριση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και μετέπειτα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές τιθέμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας».

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Λαζαράτο, «απουσιάζει η πράξη αναγνώρισης των προγραμμάτων σπουδών και οι εκδοθείσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των ΝΠΠΕ είναι παράνομες και ανακλητέες κατ' άρθρο 142 του ν. 5090/2024». Αυτό «συνεπάγεται και παρανομία των τίτλων σπουδών που θα χορηγηθούν από το ΝΠΠΕ», ενώ παράλληλα «θίγονται αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και εν τέλει της ασφάλειας δικαίου, αφού λόγω της παρανομίας επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: α) Ακυρότητα του τίτλου σπουδών και β) αδυναμία ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής αξιοποίησης του τίτλου».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Λαζαράτος επισημαίνει ότι «η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τυχόν έκδοση της αποφάσεως πιστοποίησης δίχως η τελευταία να έχει υποβληθεί μαζί με την αρχική αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας συνεπάγεται παρανομία τόσο της προσβαλλόμενης πράξεως όσο και της πράξεως πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών της ΕΘΑΑ».

Τέλος, ο καθηγητής ζητεί από το ΣτΕ να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ΣΛΕΕ.