«Αιώνιοι» φοιτητές: Έρχονται 285.000 διαγραφές τον Δεκέμβριο

Περίπου 285.000 φοιτητές θα διαγραφούν από τα μητρώα των ελληνικών πανεπιστημίων τον Δεκέμβριο, καθώς έχουν ξεπεράσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών της σχολής τους, αλλά και την παράταση που έδωσε ο νόμος (5224) του 2025.

Στον αντίποδα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή», περισσότεροι από 30.000 φοιτητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον και άρα μπορούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που δίνει ο νόμος για να αποφοιτήσουν.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι φοιτητές των πανεπιστημίων με έτος εισαγωγής το 2016 ή παλαιότερα, διαγράφονται αυτοδικαίως από το τμήμα τους δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025.

Δυνατότητα παράτασης ή εξαίρεσης δίνεται μόνο μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών και εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Προ ημερών, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαιωάννου, είχε πει πως «οτιδήποτε εκφεύγει αυτού του αριθμού των ετών θεωρείται ότι έχει υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης», εξήγησε ο Ν. Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι «εξαιτίας των μεταβατικών διατάξεων, τον Σεπτέμβριο για όσους έχουν εγγραφεί σε τετραετείς σχολές πριν το 2017, σε πενταετής πριν από το 2016 και σε εξαετείς πριν από το 2015, μπαίνει αυτός ο “κόφτης”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τον Μάιο, ο αριθμός φοιτητών που έχει περάσει το ανώτατο όριο φοίτησης είναι περίπου 330.000. από αυτούς, οι 30-35.000 προσπαθούν -από το 2021- να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Διακόσιοι ενενήντα χιλιάδες φοιτητές, δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται»