Αγροτικές κινητοποιήσεις: Με δυσκολία οι μετακινήσεις - Από παρακαμπτηρίους η κυκλοφορία στο μπλόκο της Νίκαιας

Αυξημένη είναι η κίνηση στις Εθνικές Οδούς από τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που παρά τα κατά τόπους αγροτικά μπλόκα οπλίζονται με υπόμονή για να φτάσουν στους προορισμούς τους, με την ελπίδα να μη συναντήσουν ουρές χιλιομέτρων όπως χθες το απόγευμα, όταν αυτοκίνητα που φεύγοντας από την Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις, συναντούσαν στις εθνικές οδούς τα παρατεταγμένα τρακτέρ και εκτρέπονταν από την τροχαία σε παραδρόμους.

Η παραχώρηση από τους αγρότες μιας λωρίδας κυκλοφορίας στη Θήβα και το Κάστρο, εκτιμήθηκε από την Τροχαία ότι εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια, ωστόσο, αργά χθες βράδυ δόθηκε στην κυκλοφορία μιάμιση λωρίδα ανά κατεύθυνση, και πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με χαμηλές ταχύτητες.

Με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία

Στο μπλόκο του Κάστρου οι αγρότες αναφέρουν ότι σκοπεύουν να αφήσουν ανοιχτή αυτή τη μία λωρίδα κυκλοφορίας μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και από εκεί και πέρα θα ξανακλείσουν το μπλόκο τους.

Οι άνδρες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ρυθμίζουν και βοηθούν τους οδηγούς να προχωρήσουν καθώς τα Ι.Χ. κινούνται κανονικά στην Εθνική Οδό ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται στον παράδρομο, στον κόμβο της Ριτσώνας.

Στα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες έδωσαν δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η Τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα. Λίγο μετά τις 13:00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό για 22 ημέρες εξαιτίας των κινητοποιήσεων του αγροτικού μπλόκου στα Μάλγαρα.

Με βάση την απόφαση των αγροτών, ο δρόμος θα συνεχίσει να παραμένει ανοιχτός έως και την Παρασκευή.

Την ίδια στιγμή, στην ανατολική πλευρά της πόλης, στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, παραμένει αποκλεισμένη η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παρότι τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, η Τροχαία δεν έχει εγκρίνει το άνοιγμα της λεωφόρου και η κυκλοφορία εξακολουθεί να εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Καλύτερη η εικόνα στο μπλόκο της Νίκαιας – Συνέντευξη Τύπου των αγροτών την Τετάρτη

Στην περιοχή της Νίκαιας η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα.

Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον χρειάζεται να ακολουθήσουν μικρότερη παράκαμψη.

Παράλληλα, για την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή των αγροτών από τα Φάρσαλα και στόχος είναι τόσο η αποτίμηση των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων όσο και η αποστολή εορταστικών ευχών προς την κοινωνία, η οποία –όπως τονίζουν– στηρίζει τον αγώνα τους.

Αγρότες με τρακτέρ στο κέντρο της Καλαμάτας – Συνεχίζεται το μπλόκο στη Θουρία

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης, ομάδα αγροτών από το μπλόκο της Θουρίας, με περίπου 30 τρακτέρ, μετέβη στο κέντρο της Καλαμάτας. Εκεί πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή πορεία στους στολισμένους δρόμους της πόλης, παραμένοντας για περίπου μισή ώρα.

Μέσω ντουντούκας απηύθυναν κάλεσμα στους κατοίκους της Καλαμάτας, παρουσιάζοντας τα αιτήματά τους και ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα που δίνουν.

Ακολούθως, επέστρεψαν στον κόμβο της Θουρίας στον αυτοκινητόδρομο Μορέας, ο οποίος παραμένει κλειστός για ένατη συνεχόμενη ημέρα. Όπως δήλωσαν στο ΕΡΤnews, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο ακόμη και τις ημέρες των εορτών – Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα ή και τις Απόκριες – εφόσον χρειαστεί, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Η κυκλοφορία στην περιοχή του κόμβου εξυπηρετείται μέσω παραδρόμου, χωρίς να προκαλείται σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα.

Παράλληλα, μπλόκα έχουν στηθεί και σε άλλα σημεία της Πελοποννήσου κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Μορέα, όπως στη Νεστάνη και στην περιοχή του Άργους.

Στα συγκεκριμένα σημεία τα τρακτέρ βρίσκονται εκτός οδοστρώματος, καθώς —όπως τονίζουν οι αγρότες— στόχος τους δεν είναι να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων των Χριστουγέννων, αλλά να έχουν την κοινωνία στο πλευρό τους. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις για όσο διάστημα απαιτηθεί.