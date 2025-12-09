Αγροτικά μπλόκα: Ανοίγει το αεροδρόμιο Ηρακλείου - «Ειρηνική αποχώρηση», ανακοίνωσαν οι αγρότες

Τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

«Αποχωρούν ειρηνικά» ανακοίνωσε ο κ. Μανούρας σε δηλώσεις μαζί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο προκειμένου να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο.

Σημειώνεται ότι έως τις 9 το πρωί της Τρίτης, το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», ήταν κλειστό μετά την απόφαση που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο.

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τέσσερις πτήσεις από Ηράκλειο και μία από Αθήνα για Ηράκλειο, και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη στις 11 το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι μετά την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου το μεσημέρι, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι τις έξι περίπου το απόγευμα.

Με την αποχώρηση των αγροτοκτηνοτρόφων από την πίστα και μετά από σχετικούς ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν, οι πτήσεις ξεκίνησαν και πάλι. Στόχος όπως σημειώθηκε, ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματισμένες πτήσεις, αναφέρει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς δρόμων να προγραμματίζονται για σήμερα, Τρίτη.

Σε όλη τη χώρα, σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη, όλο και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους.

Μάλιστα, από χθες, Δευτέρα αποφάσισαν να κλείνουν συμβολικά για κάποιες ώρες και παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ ήδη τα χιλιάδες τρακτέρ που έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς εθνικών οδών, τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις, δύο εσωτερικού και μία πτήση εξωτερικού, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις σε συνολικά 21 πτήσεις: δέκα πτήσεις αναχωρήσεων και 11 πτήσεις αφίξεων.

Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στις αναχωρήσεις ήταν από 40 λεπτά έως 5,5 ώρες, ενώ οι καθυστερήσεις στις πτήσεις αφίξεων έφτασαν μέχρι και τις 5 ώρες. Επίσης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιες πτήσεις να εκτελέσουν λίγο νωρίτερα το δρομολόγιό τους χθες πριν τις έντεκα το βράδυ, προκειμένου να προλάβουν το εκ νέου κλείσιμο του αεροδρομίου.

Για σήμερα μέχρι και την ώρα που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η απαραίτητη επιθεώρηση ασφαλείας, υπολογίζεται ότι επηρεάζονται 11 πτήσεις, από αυτές οκτώ είναι αναχωρήσεις και τρεις αφίξεις.

Βαριές κατηγορίες για τους αγρότες που προκάλεσαν τα επεισόδια στην Κρήτη - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Από την αστυνομία ταυτοποιήθηκαν οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων και όπως έγινε γνωστό βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.

Σημειώνεται, πως από την ΕΛΑΣ ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον 200 άτομα που συμμετείχαν στα χτεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ενώ, όπως έγινε γνωστό, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, προκάλεσαν ζημιές σε περιπολικά στα Χανιά και συμμετείχαν σε συμπλοκές με αστυνομικούς έχουν ταυτοποιηθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Εντωμεταξύ σήμερα 12 αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν στα χθεσινά επεισόδια, στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Χανιά: Οι αγρότες παραμένουν στο αεροδρόμιο - Κανονικά οι πτήσεις

Χωρίς εντάσεις η νύχτα στο αεροδρόμιο Χανίων, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να βρίσκονται εντός των χώρων υποδοχής καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του αγώνα τους. Η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις, με το ενδιαφέρον όλων να βρίσκεται στο εάν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση που έχουν ζητήσει.

Οι αγρότες επιθυμούν να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα, της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με στόχο, όπως έχουν ζητήσει οι συντονιστές των κινητοποιήσεων, να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση. Στον σχεδιασμό των διαμαρτυρόμενων είναι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματα τους, με κυρίαρχο την πληρωμή των ενισχύσεων με την μέθοδο της Τεχνικής Λύσης, αλλά και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των ζωοτροφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛΑΣ θα ενισχυθούν με δυνάμεις από την Αθήνα ενώ στους κόλπους των αγροτών και κτηνοτρόφων έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, για το αποτέλεσμα των βίαιων χθεσινών επεισοδίων με τον πετροπόλεμο, τον τραυματισμό αστυνομικών, τις φθορές υπηρεσιακών οχημάτων και αν τελικά τέτοιες εικόνες, βοηθούν τον αγώνα τους ή τους απομακρύνουν από το στόχο τους για δικαίωση των αιτημάτων τους αλλά και την κοινωνία.

Σχετικά με το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ η απόφαση που έλαβε η συντονιστική επιτροπή αγώνα αφορά στο να διατηρηθεί το μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται συμβολικά για μισή ώρα κάθε μεσημέρι 2.00 με 2.30.

Οι Θεσσαλοί αγρότες σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Στη Νίκαια, οι Θεσσαλοί αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Τη Δευτέρα ραγματοποιήθηκε και αποκλεισμός των παρακαμπτήριων δρόμων για δύο ώρες, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οχημάτων. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης περνούν από το μπλόκο.

Τρίκαλα: Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Τα δύο μπλόκα συνεχώς ενισχύονται κι εξαπλώνονται, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των δύο περιοχών.

Οι αγρότες και των δύο μπλόκων μέσα από καθημερινές συνελεύσεις προχωρούν σε συντονισμό του αγώνα τους, αποφασίζοντας κι άλλες μορφές δράσεων αλλά και συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα, με ανακοίνωση, καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. στον χώρο του μπλόκου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «έχουμε κοινά προβλήματα, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας».

Στη Νικήτη το πρώτο μπλόκο μελισσοκόμων και αγροτών στη Χαλκιδική

Παράλληλα, σήμερα, στις 12 το μεσημέρι θα στηθεί το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευσή τους.

Στο σημείο θα συγκεντρωθούν μελισσοκόμοι με τα οχήματά τους και αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από περιοχές όπως αυτές της Ορμύλιας, Νικήτης και Συκιάς.

Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αριστοτέλης Κασσανδρινός, μέλος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Επαγγελματιών Χαλκιδικής, που αριθμεί 400 μέλη, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται παραστάσεις διαμαρτυρίας στα κτίρια της Νομαρχίας και ενδεχομένως στις εφορίες.

«Με τις κινητοποιήσεις μας, τόνισε, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν και να διεκδικήσουμε λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στο δρόμο σε όλη την Ελλάδα».

Αναχώρησε πλοίο χωρίς επιβάτες στη Μυτιλήνη

Την είσοδο του λιμανιού της Μυτιλήνης απέκλεισαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα οι αγρότες της Λέσβου. Κενό επιβατών αναχώρησε από το λιμάνι της Μυτιλήνης για Χίο Πειραιά το πλοίο Διαγόρας καθώς οι αγρότες είχαν αποκλείσει το λιμάνι και εμπόδισαν τη φόρτωση. Εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 επιβατικά οχήματα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Λάρσου και σε ένα δεύτερο σημείο στο ύψος του εργοστασίου της ΔΕΗ και έφτασαν στο λιμάνι όπου έχουν παρατάξει τα οχήματα τους κλείνοντας και τις τρεις εισόδους και εξόδους.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κλειστοί από τα τρακτέρ των αγροτών είναι οι οδικοί άξονες Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η Εγνατία οδός.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Προβλήματα στην κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Το μπλόκο στα Μάλγαρα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με περισσότερα από 200 τρακτέρ να έχουν «σταθμεύσει» στην περιοχή. Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα, παραμένει κλειστή επ’ αόριστον, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει για περίπου μιάμιση ώρα κάθε απόγευμα.

Παρά τις δυσκολίες, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν θα υποχωρήσουν και ότι σκοπεύουν να κλείσουν επ’ αόριστον και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα κόπηκε χθες στα δύο, αφού αγρότες σε ένα από τα βασικά μπλόκα, αυτό της Νίκαιας, που έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, προχώρησαν και σε αποκλεισμό παράδρομων.

Η εικόνα πάντως στις Εθνικές Οδούς θυμίζει πολιορκία, με αποκλεισμούς σε κεντρικές αρτηρίες εθνικών δρόμων, ενώ σε άλλα σημεία επιλέγουν να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πάνω από 700 τρακτέρ παρατεταμένα στην Εγνατία Οδό

Στη Δυτική Μακεδονία, στο μπλόκο της Σιάτιστας, οι αγρότες παραμένουν αποφασισμένοι, με πάνω από 700 τρακτέρ να βρίσκονται συγκεντρωμένα στην Εγνατία Οδό.

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Εστίασης Λάρισας και άλλοι τοπικοί φορείς δηλώνουν τη συμπαράστασή τους και συμμετέχουν ενεργά στην κινητοποίηση. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση για να αποφασιστεί γενική απεργία σε όλη την περιοχή.

Πρόκληση για διάλογο από την κυβέρνηση

Από την πλευρά της κυβέρνησης και χθες υπήρξε πρόσκληση προς τους αγρότες για διάλογο. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι η πόρτα του, όπως και η πόρτα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και εκείνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει ανοιχτή για διάλογο, διεμήνυσε, όμως, ότι «θα ήταν καλό ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς».

Έθεσε, δε, τα περιθώρια εντός των οποίων η κυβέρνηση μπορεί να κινηθεί: «Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Να δούμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε».

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες

Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους χωρίς ακόμη να ανοίγουν τα χαρτιά τους για τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, θέλοντας να μετρήσουν δυνάμεις και να επιδείξουν αποφασιστικότητα πριν οργανωθεί οποιαδήποτε συνάντηση. «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους αγρότες άμεσα, σήμερα, αύριο, όποτε χρειαστεί», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χθες.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν στο τραπέζι ο επαναπροσδιορισμός ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου και η επέκταση του προγράμματος ΓΑΙΑ που αφορά την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας.

«Προϋπόθεση είναι να υπάρχει μια ομάδα εκπροσώπων των αγροτών και μια συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων», διευκρίνισε.