Αγροτικά μπλόκα: Τη Δευτέρα «κόβουν» την Ελλάδα στα δύο - Ποιοι θέλουν διάλογο με την κυβέρνηση

Μεσούσης κλιμακούμενων κινητοποιήσεων και κλειστών δρόμων ανά τη χώρα, εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων και τεσσάρων αγροτικών συλλόγων της χώρας, προτείνουν διάλογο με την κυβέρνηση. Συνολικά, τα 57 μπλόκα θα αποφασίσουν τις επόνενες κινήσεις τους μετά την Πρωτοχρονιά. Επί του παρόντος, ανοιχτό είναι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος των Μαλγάρων για την επιστροφή των εκδρομέων, ενώ θα κλείσουν και τα δύο τη Δευτέρα για 24 ώρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πλειονότητα των αγροτών θέτουν ορίζοντα μιας εβδομάδας μέχρι την πανελλαδική σύσκεψη. Όμως, στην Επανομή Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι 18 μπλόκων έπειτα από σύσκεψη που έκαναν ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Είναι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνθηκών έναρξης διαλόγου.

Νίκαια: «Δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας»

Στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Στο μεταξύ, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες και επ’ αόριστον έκλεισε και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Προμαχώνας και Χαλκίδα

Κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στη Βουλγαρία, καθώς οδηγοί αναφέρουν ότι η ουρά που είχε σχηματιστεί από νταλίκες ήταν πάνω από 15 χιλιόμετρα.

Στην Χαλκίδα, οι αγρότες έκλεισαν χθες Σάββατο (27/12) την υψηλή γέφυρα και παρέμειναν στο σημείο μέχρι τις 20:00. Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν εκ νέου τον κόμβο της Εγλυκάδας

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν χθες το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.