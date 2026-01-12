Αγροτικά μπλόκα: Κλείνει επ' αόριστον το τελωνείο του Προμαχώνα την Τρίτη για τα φορτηγά

Την απόφαση να σκληρύνουν τη στάση τους πήραν οι αγρότες, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης (12:00) θα κλείσουν επ' αόριστον τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα για τα φορτηγά.

Όπως προέκυψε στη Γενική Συνέλευση του αγροτικού μπλόκου του Προμαχώνα, το κλείσιμο του τελωνείου θα αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ κάποιες ώρες της ημέρας θα προχωράνε και στον αποκλεισμό του σταθμού και για τα ΙΧ.

Πρόκειται για μία απόφαση που έρχεται εν μέσω της αρνητικής απάντησης των αγροτών στην πρόταση της κυβέρνησης για συνάντηση με τον πρωθυπουργό που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου (13:00).