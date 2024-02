Απειλούν με μπλόκα και τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες: «Θα δούμε εικόνες Γερμανίας, Ιταλίας και Γαλλίας»

Ανυποχώρητοι οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σε μια προσπάθεια να ακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους. Για «ψίχουλα» κάνουν λόγο και οι Έλληνες αγρότες.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις των αγροτών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες -ανάμεσά τους και η Ελλάδα- συνεχίζονται και δεν δείχνουν να κοπάζουν, παρά μόνο όταν εισακουστούν τα αιτήματά τους και λάβουν ουσιαστική βοήθεια.

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους εμφανίζονται οι Έλληνες αγρότες, απειλώντας με πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Αύριο το μεσημέρι θα συζητήσουν τα επόμενα βήματά τους, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας στη Λάρισα, στην πανελλαδική σύσκεψη με συμμετοχή εκπροσώπων από τα μπλόκα όλης της Ελλάδας.

Διόλου ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυσή τους έμειναν οι αγρότες της πολύπαθης Θεσσαλίας, η οποία δοκιμάστηκε από την τεράστια καταστροφή του προηγούμενου Σεπτεμβρίου.

Οι παραγωγοί, που συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, τόνισαν ότι τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εντελώς αποσπασματικά, λίγα και αφήνουν εντελώς ακάλυπτες τις περισσότερες από τις ανάγκες τους.

Στην προσφορά της ΝΔ στη χώρα που ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές διατήρησε την ευρωπαϊκή πορεία της, καθιστώντας την πρωταγωνίστρια των ευρωπαϊκών εξελίξεων, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση «κατάφερε και διατήρησε τα κονδύλια στην ΚΑΠ για την Ελλάδα όταν στις άλλες χώρες μειώνονταν».

Το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω ενισχύσεις.

Αγανακτισμένοι αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τις οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο στα σύνορα Ολλανδίας- Βελγίου, που συνδέει το Μάαστριχτ με τη Λιέγη, έγινε σήμερα γνωστό από τον ολλανδικό ιστότοπο καταγραφής της κυκλοφορίας ANWB.

Σύμφωνα με τον ANWB, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο A2 έχει διακοπεί στην κατεύθυνση του Μάαστριχτ προς τη Λιέγη. Ολλανδικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με δεκάδες τρακτέρ να έχουν αποκλείσει το συνοριακό πέρασμα.

Την Παρασκευή, Ολλανδοί και Βέλγοι αγρότες απέκλεισαν συνοριακά περάσματα στη δυτική πλευρά των συνόρων, πιο κοντά στην Αμβέρσα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αγρότες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες διαμαρτύρονται για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους, τα αυξανόμενα κόστη, τις φθηνές εισαγωγές και τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η ΕΕ με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

🇧🇪 Belgian farmers blocked a highway near the Dutch-Belgian border demanding easing of EU agricultural policy.

Footage from Saturday shows a highway blockade and protesters burning garbage. pic.twitter.com/enBPkYAs2y