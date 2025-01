Στην Ελλάδα έφθασαν και συγκεκριμένα στο Άγιο Όρος, Ουκρανοί στρατιώτες, εμφανώς φέροντας τραύματα πολέμου πάνω τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Βαριά τραυματισμένοι στρατιώτες, ένας με ουλή στο κεφάλι, άλλος με ακρωτηριασμένα και τα δύο πόδια πάνω από το γόνατο και κάποιοι με ψυχικά τραύματα από μια τριετή σύγκρουση κατόρθωσαν να ταξιδέψουν μέχρι το Άγιο Όρος για να βρουν «καταφύγιο».

Ειδικότερα, οι 22 άντρες ταξίδεψαν με λεωφορείο πάνω από 1.000 χλμ. από την ουκρανική πόλη Λβιβ σε ένα μοναστήρι χτισμένο σε βράχο στην ορεινή χερσόνησο του Άθω στη βόρεια Ελλάδα, όπου ήλπιζαν να ξεφύγουν από τις αναμνήσεις του πεδίου της μάχης, που τους στοιχειώνουν.

Στην τετραήμερη παραμονή τους, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης που διοργάνωσαν οι ουκρανικές αρχές, οι στρατιώτες πραγματοποίησαν προσκύνημα σε καμιά δεκαριά μοναστήρια στις πλαγιές του Αγίου Όρους, το πνευματικό κέντρο που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα.

«Πολλοί στρατιώτες υποφέρουν από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Πολλοί από αυτούς υποφέρουν από διαφορετικές ασθένειες – είναι τραυματίες και πρέπει να τους αποκαταστήσουμε», είπε ο πατέρας Μικχάιλο Πασιρίσκι, ένας Ουκρανός ορθόδοξος ιερέας που συνόδευε τους άνδρες στο ταξίδι τους.

Ukrainian soldiers with marks of war from a three-year conflict that has ravaged their homeland arrived at a monastery built on a cliff on the mountainous Athos peninsula in northern Greece, where they hoped to escape haunting memories of the battlefield https://t.co/P5ieXhYWTC