Άδ. Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στην Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ οι τραυματίες, ηλικίας 20 και 28 ετών, υποβάλλονται σε εξετάσεις και βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

«Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική με εγκεφαλικές κακώσεις που δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία σε ΜΕΘ, αλλά χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου», αναφέρει ο υπουργός.

«Ο τρίτος τραυματίας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις κριθεί ιατρικά εφικτή», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 29, 2026

Έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το C-130 με τις 7 σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το στρατιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε από τη Ρουμανία τις σορούς των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ.

Το αεροσκάφος τύπου C-130 περίμεναν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίο είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τους συνοπαδούς τους που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο στην περιοχή Τιμίς της Ρουμανίας το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) κι ενώ ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τη Λιόν (Πέμπτη 29/1, 22:00), για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Οι νεκροφόρες, συνοδεία των μηχανών, θα κατευθυνθούν προς το γήπεδο της Τούμπας – όπου επίσης είναι συγκεντρωμένο πλήθος φίλων των «ασπρόμαυρων» – για ένα τελευταίο «αντίο» ενώ στη συνέχεια θα μεταβούν στις περιοχές όπου είναι να ταφεί ο καθένας απ’ αυτούς.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό οι κηδείες θα γίνουν την Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο 31/1). Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία, θα κηδευτεί το ένα από τα επτά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Στις 13:00, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στον Αρώνα Πιερίας για ακόμη έναν από αυτούς, που είχε ξεκινήσει το ταξίδι από την Κατερίνη.

Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια και πιο συγκεκριμένα Αλεξάνδρεια στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθούν οι τελετές για τρία ακόμη φίλους του ΠΑΟΚ. Οι σοροί θα βρίσκονται από τις 11:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00.