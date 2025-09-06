Άδ. Γεωργιάδης: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο από τους οκτώ Έλληνες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Κιλιμάντζαρο

Στην Ελλάδα επέστρεψαν σήμερα, Σάββατο, οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι νεαροί, που νοσηλεύονταν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο του Ναϊρόμπι στην Κένυα, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχαν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής στην Αφρική.

«Πριν λίγες ώρες έφτασαν στο Ελ. Βενιζέλος οι δύο επαναπατρισθέντες Έλληνες με τους συνοδούς τους από το Ναϊρόμπι. Τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κατευθύνονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για συνέχιση της νοσηλείας τους. Έχει ενημερωθεί το νοσοκομείο υποδοχής. Κλινική εικόνα κατά τη πτήση άριστη» έγραψε σχετικά στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.