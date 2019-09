Υπουργός Ενέργειας Σ. Αραβίας: Επιστροφή σε πλήρη επίπεδα παραγωγής μέχρι τέλη του μήνα

Την επιστροφή της χώρας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου πριν την επίθεση στις εγκαταστάσεις της Aramco ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Αμπντουλαζιζ Μπιν Σαλμάν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για το θέμα.

Ο πρόσφατα διορισθείς Υπουργός τόνισε ότι η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί εφεδρικά αποθέματα για να καλύψει την ζήτηση των πελατών της και ότι η παραγωγή θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια βαρέλια ανά μέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Πρόσθεσε επίσης ότι η τρομοκρατική επίθεση δεν θα επηρεάσει την IPO της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ετοιμάζεται για ένα διπλό ΙΡΟ, στο οποίο ελπίζει να πουλήσει μέρος της στους επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου της Σαουδικής Αραβίας, και στη συνέχεια να διαπραγματεύεται τις μετοχές της διεθνώς, σύμφωνα με πηγές της The Wall Street Journal.

