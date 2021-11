Twitter προς Μασκ: Έλον πούλα να... πάρεις γαλοπούλα

Ο Έλον Μασκ έκανε πάλι όλο τον κόσμο να ασχολείται μαζί του. Συνεχίζοντας την κόντρα του με την κυβέρνηση Μπάιντεν, ζήτησε από το κοινό του να αποφασίσει μέσω …δημοψηφίσματος στο Twiter, αν πρέπει να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla για να αποφύγει τους φόρους που θα αυξήσει σύντομα η κυβέρνηση.

Ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του χθες ρώτησε τα 62,7 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο twitter αν θέλουν να πουλήσει ή όχι το 10% των μετοχών του στην Tesla διαβεβαιώνοντας ότι θα πράξει ό,τι εκείνοι αποφασίσουν. «Έγινε πολύς λόγος τελευταία για μη ρευστοποιημένα κέρδη ως εργαλείο φοροδιαφυγής, γι’ αυτό προτείνω να πουλήσω το 10% των μετοχών μου στην Tesla», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ένα tweet. «Συμφωνείτε;» ρώτησε στη συνέχεια τους χρήστες του twitter κάνοντας μια δημοσκόπηση ζητώντας τους να ψηφίσουν «ναι» ή «όχι». «Θα σεβαστώ το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης, όποιο κι αν είναι αυτό», πρόσθεσε ο πολυδισεκατομμυριούχος.

Περίπου 3,5 εκατομμύρια χρήστες του Twitter ψήφισαν και με «πλειοψηφία» σχεδόν 58% έκριναν πως πρέπει να πουλήσει. Ο Μασκ δήλωσε εκ των προτέρων πως θα σεβαστεί την ετυμηγορία των «ψηφοφόρων» και θα πουλήσει περίπου 17 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας του.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



