Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Cosmote TV

Τριήμερο με σειρές θα απολαύσουν οι συνδρομητές της Cosmote TV, καθώς θα παρακολουθήσουν σε Α΄ προβολή την πρώτη σειρά μυθοπλασίας σε παραγωγή Cosmote TV, Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές του Σωτήρη Τσαφούλια, τους νέους κύκλους των σειρών Private Eyes και Α.Ρ. ΒΙΟ, καθώς και τη νέα σειρά Stath Lets Flats.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας ξεχωρίζουν επίσης, η συνέχεια του αφιερώματος σε ήρωες της Marvel με την ταινία Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας (Avengers: Infinity War), κινηματογραφικά blockbuster και οσκαρικοί on demand τίτλοι.

Cosmote Cinema 4HD: πρεμιέρα για Private Eyes, Α.Ρ. ΒΙΟ & τη νέα σειρά Stath Lets Flats

Ένας πρώην καθηγητής φιλοσοφίας στο Χάρβαρντ χάνει τη δουλειά των ονείρων του και αναγκάζεται να επιστρέψει στην πόλη που μεγάλωσε και να εργαστεί ως καθηγητής βιολογίας. Συνειδητοποιώντας ότι έχει μια τάξη γεμάτη από αριστούχους μαθητές, ο Τζακ αποφασίζει να τους χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος και να εκδικηθεί αυτούς που τον αδίκησαν.

Στον νέο κύκλο του Α.Ρ. BIO ο καθηγητής χρησιμοποιεί τους μαθητές του, για να συλλέξει πληροφορίες που όπως πιστεύει θα τον οδηγήσουν στη συγγραφή ενός best seller βιβλίου. Εμπόδιο σε όλα αυτά αναμένεται να σταθεί για ακόμα μία φορά ο διευθυντής του σχολείου (Πάτον Όσβαλτ) (Κυριακή 16/6, 21.00).

Η νέα κωμική σειρά του BBC Stath Lets Flats μας συστήνει έναν Ελληνοκύπριο (Τζέιμι Δημητρίου), που εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση ως πράκτορας μίσθωσης και παρόλο που είναι κακός στη δουλειά του, προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδείξει στον πατέρα του, ότι μπορεί να αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 16/6 στις 21.30.

Ο Τζέισον Πρίστλεϊ του Beverly Hills, 90210 επιστρέφει στον ρόλο του ιδιωτικού ντετέκτιβ Ματ Σέιντ για τον 3ο κύκλο της σειράς Private Eyes. Στα νέα επεισόδια, περίπλοκες υποθέσεις καλούν τον ίδιο και τη συνεργάτη του Άντζι να βάλουν στην άκρη τις προσωπικές τους διαφωνίες και να εξιχνιάσουν εγκληματικές ενέργειες (Τετάρτη 19/6, 22.00).

Οι Τρίτες του Ιουνίου με blockbuster της Marvel συνεχίζονται στο Cosmote Cinema 2HD

To κινηματογραφικό αφιέρωμα στους ήρωες της Marvel συνεχίζεται με την ταινία Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας (Avengers: Infinity War), στην οποία οι Εκδικητές καλούνται να αντιμετωπίσουν τον πανίσχυρο Thanos, ο οποίος κλέβει ένα από τα έξι πετράδια της αιωνιότητας, ενώ αναζητά και τα υπόλοιπα με στόχο την απόλυτη καταστροφή (Τρίτη 18/6, 22.00).

Στο Cosmote Cinema 2HD ξεχωρίζει επίσης, η πρεμιέρα της ταινίας Διαζύγιο αλά γαλλικά (L’ Ex De Ma Vie), όπου όταν μια ήδη παντρεμένη γυναίκα δέχεται πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, πείθει τον εν διαστάσει σύζυγό της να ταξιδέψουν στο Παρίσι για να υπογράψουν το διαζύγιό τους (Σάββατο 15/6, 22.00).

Παράλληλα, στην πρεμιέρα της ταινίας Looking Glass, (Δευτέρα 17/06, 22.00), με τον βραβευμένο με OSCAR® ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ, συναντάμε ένα ζευγάρι που αγωνίζεται να γλιτώσει από ένα φρικτό μυστικό, όταν ο νέος ιδιοκτήτης μοτέλ ανακαλύπτει έναν διπλό καθρέφτη και γίνεται μάρτυρας μιας τρομακτικής δολοφονίας.

Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές: πρεμιέρα στο Cosmote TV PLUS

Το αστυνομικό θρίλερ του Σωτήρη Τσαφούλια Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές σε παραγωγή Cosmote TV κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 16/6, παρουσιάζοντας μία σειρά δολοφονιών που ακολουθούν τους άθλους του Θησέα. Ο εκκεντρικός καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαϊνης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) καλείται από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να βρει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δολοφονίες, να αποκρυπτογραφήσει τη σημασία των συμβόλων του Θησέα και να βοηθήσει την αστυνομία να εντοπίσει τον serial killer.

Από την πλευρά των αρχών, την υπόθεση αναλαμβάνει ο προϊστάμενος του τμήματος ανθρωποκτονιών, Απόστολος Μπαρασόπουλος (Μάνος Βακούσης) και ο αστυνόμος Παντελής Σκλαβής (Πέτρος Λαγούτης). Η σειρά βασίζεται στο βραβευμένο αστυνομικό θρίλερ παραγωγής του 2016 «Έτερος Εγώ» του Σωτήρη Τσαφούλια, το οποίο θα προβληθεί το Σάββατο 15/6 (23.00) στο Cosmote Cinema 1HD, ενώ από την Κυριακή 16/6 θα είναι διαθέσιμα όλα τα επεισόδια της σειράς on demand στο Cosmote TV PLUS για απεριόριστη θέαση.

Επιστημονική φαντασία & θρίλερ ξεχωρίζουν σε Α’ προβολή στο Cosmote Cinema 1HD

Η ταινία KIN μας συστήνει έναν πρώην κατάδικο και τον υιοθετημένο μικρό αδερφό του, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ένα πανίσχυρο όπλο και τρέπονται σε φυγή κυνηγημένοι από έναν αδίστακτο γκάνγκστερ και δύο εξωγήινους στρατιώτες. Η ταινία κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 17/6 στις 21.00.

Ο Σκοτεινός Διάδρομος (Down a Dark Hall) μας συστήνει μια νεαρή κοπέλα με διάφορα προβλήματα που με προτροπή της μητέρας της πηγαίνει σε ένα απομακρυσμένο οικοτροφείο που κρύβει ένα σατανικό μυστικό. Μαζί με τις άλλες κοπέλες η ίδια ξεδιπλώνει το κουβάρι του μυστηρίου θέτοντας όμως τη ζωή της σε μεγάλο κίνδυνο. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Ούμα Θέρμαν και η Άννα Σοφία Ρομπ (Παρασκευή 14/6, 21.00).

Τέλος, στην on demand υπηρεσία της Cosmote TV, Movies Club, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση την βραβευμένη με OSCAR® ταινία Αν η οδός Μπιλ μπορούσε να μιλήσει (If Beale Street Could Talk). Με φόντο την αμερικανική κοινωνία της δεκαετίας του ’70, η ταινία παρουσιάζει την ιστορία ενός ζευγαριού Αφροαμερικανών, που λόγω της καταγωγής του έρχεται αντιμέτωπο με φυλάκιση εξαιτίας μιας υπόθεσης δολοφονίας (από Δευτέρα 21/6).