Τι αλλάζει στον χάρτη των πετρελαϊκών εταιρειών

AP Newsroom

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι παράλληλα με τις πολιτικές κινήσεις των κυβερνήσεων των χωρών της Δύσης απέναντι στη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και απέναντι στη γενικευμένη Ρωσική επιθετικότητα, παίρνουν θέσεις και πολυεθνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, μεγάλου οικονομικού διαμετρήματος. Οι τράπεζες που έχουν σχέση με τη Ρωσία, αμέσως ενημέρωσαν τους μετόχους τους για τις ζημίες που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη διακοπή της δραστηριοποίησής τους στη Ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ανακοίνωσαν την αποχώρηση τους, από το μετοχικό κεφάλαιο των Ρωσικών ενεργειακών κολοσσών.

H Ελβετική εταιρεία Nord Stream 2 AG, που ανήκει στη Ρωσική κρατική εταιρεία Gazprom και έχει στην κατοχή της τον μήκους 1.230 χιλιομέτρων αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι τη Γερμανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ανακοίνωσε την πρόθεση της να προχωρήσει σε διαδικασίες πτώχευσης. Η εταιρεία σύμφωνα με το Reuters, τερμάτισε τα συμβόλαια όλων των συνεργείων και εργατών του αγωγού και προγραμμάτισε την απόλυση 140 υπαλλήλων από τα κεντρικά γραφεία της Nord Stream 2 AG, στο Zug της Ελβετίας.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει και εταιρείες όπως είναι η Βρετανική Shell, η Αυστριακή OMV, η Γαλλική Engie, καθώς και οι Γερμανικές Uniper και Wintershall DEA, αφού οι εταιρείες αυτές έχουν συμμετάσχει στην χρηματοδότηση του αγωγού.

Σύμφωνα, με χθεσινά δημοσιεύματα του Bloomberg, η Γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία TotalEnergies, προτίθεται να σταματήσει την χρηματοδότηση νέων projects στη Ρωσία. Ταυτόχρονα άρχισε να κοστολογεί το ύψος των ζημιών από τη ρευστοποίηση των συμμετοχών της σε Ρωσικές ενεργειακές εταιρείες και κυρίως της Novatek, στην οποία η TotalEnergies κατέχει το 19,4%. Η Novatek, διαθέτει μια σειρά από μονάδες LNG και εξόρυξης πετρελαίου.

Σήμερα εξ άλλου αναμένεται να λάβει θέση στην καθιερωμένη ημέρα των επενδυτών (investor day presentation) η Exxon, σχετικά με το μέλλον των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία και ειδικά των μονάδων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαχαλίνη, όπου η Exxon κατέχει το 30% της εταιρείας εκμετάλλευσης.

Έχουν προηγηθεί αποφάσεις και άλλων σημαντικών εταιρειών όπως είναι η BP, η Shell και η Equinor.

H Νορβηγική Equinor, ακολουθώντας τις κινήσεις του Norwegian Oil Wealth Fund που αποφάσισε να ρευστοποιήσει όλες τις επενδύσεις του στη Ρωσία ύψους $2,8 δισ., διέκοψε κάθε περαιτέρω επένδυση στα τρέχοντα projects της, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ξεκινά τη διαδικασία πλήρους αποεπένδυσης από τις συμμετοχές της σε κοινά έργα με τη Rosneft, στη Δυτική και Ανατολική Σιβηρία. Το σύνολο του ενεργητικού της Equinor στη Ρωσία ανέρχεται στα $1,2 δισ.

Η Βρετανική Shell, ανακοίνωσε την αποχώρηση της από τις δραστηριότητες της στη Ρωσία. Η Shell κατέχει το 27,5% των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου Sakhalin-II, το 50% της Salym Petroleum Development και το 50% της Gydan Εnergy Venture. To σύνολο των επενδύσεων της Shell στη Ρωσία ανέρχεται στα $3 δισ.

Η επίσης Βρετανική BP, ανακοίνωσε την πώληση του μεριδίου της στη μετοχική βάση του Ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Rosneft. To διοικητικό συμβούλιο της ΒΡ σε ανακοίνωση του προς τους μετόχους της εταιρείας και προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, ανέφερε ότι μετά από 30 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας με την ρωσική πλευρά, η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υποχρεώνει τη ΒΡ να τερματίσει τη συνεργασία τους. Η εισβολή, αποτέλεσε τη θεμελιώδη αλλαγή στα δεδομένα. Η ΒΡ ανέφερε ότι η κίνηση της κρατικής Rosneft να τροφοδοτήσει με καύσιμα τις στρατιωτικές δυνάμεις που εισέβαλαν στην Ουκρανία, δεν εναρμονίζεται με τα επιχειρηματικά ήθη και τη στρατηγική της ΒΡ και ότι η αποχώρηση της είναι το σωστό πράγμα που έπρεπε να γίνει («the right thing to do»), τονίζοντας ότι θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες. Το ύψος του οικονομικού διακυβεύματος για τη ΒΡ κυμαίνεται πέριξ των 14 δισ.

Είναι σχεδόν σίγουρο, ότι μετά από την απαγόρευση της πώλησης μετοχών από ξένους επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Μόσχας και τη γενικότερη αναστάτωση των αγορών, οι αποχωρούσες εταιρείες θα εγγράψουν μεγάλες λογιστικές ζημίες, που θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης 2022. Η υποχώρηση των τιμών των μετοχών τους, από πολλούς θεωρείται δεδομένη, αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν και δεν ληφθεί υπ’ όψιν η αύξηση της κερδοφορίας από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Όσον αφορά το μέλλον των Ρωσικών εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτό δεν θα είναι θετικό. Διότι η τεχνογνωσία που προσέφεραν οι BP, Shell, TotalEnergies και Equinor, επέτρεπε στις ρωσικές κρατικές εταιρείες να παρακολουθούν τις τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων. Η αποχώρηση τους, μαζί με την επιβολή των κυρώσεων της Δύσης σχετικά με την προμήθεια ανάλογης τεχνολογίας, μπορεί να οδηγήσει τη Rosneft και τις λοιπές ενεργειακές εταιρίες σε ένα σύγχρονο μεσαίωνα, με ό,τι σημαίνει αυτό για την πορεία της εξόρυξης υδρογονανθράκων.