Συμφωνία της Google με την αυστραλιανή εταιρεία ΜΜΕ Seven West Media

APimages

Η αυστραλιανή εταιρία Seven West Media Ltd συμφώνησε αρχικά με την Google της Alphabet Inc για τη συγκρότηση ενός πλαισίου μακροπρόθεσμης συνεργασίας, βάσει του οποίου η Google θα πληρώνει την αυστραλιανή εταιρία ΜΜΕ για τη χρήση των ειδήσεών της.

Η Google προχώρησε στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας ειδήσεων (Google News Showcase platform) στην Αυστραλία νωρίτερα αυτόν τον μήνα ενώ θα καταρτίσει συμφωνίες για το περιεχόμενο των ειδήσεών της με εκδότες και θα πληρώνει επτά ΜΜΕ της Αυστραλίας για τη χρήση των ειδήσεων που μεταδίδουν και αναμεταδίδει η ίδια.

Η προώθηση του αναφερόμενου προϊόντος είναι η τελευταία τακτική που χρησιμοποιεί η Google στην εκστρατεία της κατά της νομοθεσίας που προωθεί η κυβέρνηση της Αυστραλίας ώστε να την αναγκάσει να πληρώνει τους εκδότες και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, το ειδησεογραφικό περιεχόμενο των οποίων εμφανίζεται στη μηχανή αναζήτησης της Google.

Η νομοθεσία, την οποία, η Google έχει προηγούμενα χαρακτηρίσει ως «ανεφάρμοστη», αναμένεται ότι θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Seven West Media Κέρι Στόουκς ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρία του «να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη δίκαιη πληρωμή» και τη διασφάλιση του «ψηφιακού μέλλοντός» της.

Η τιμή των μετοχών της Seven West αυξήθηκε κατά 10,6%, στο υψηλότερο επίπεδο από την 31η Μαΐου του 2019 ενώ η ευρύτερη αγορά σημείωσε άνοδο κατά 0,9%. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δε δημοσιοποιήθηκαν.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Seven West ανέφερε αύξηση 26,5% στα καθαρά της κέρδη μετά φόρων για το εξάμηνο που τελείωσε στις 26 Δεκεμβρίου στα 86,6 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (67,20 εκατομμύρια δολάρια) με ουσιαστική ώθηση από τη δυναμική απόδοση της διαφημιστικής αγοράς της.

«Η αγορά δείχνει θετικά σημάδια ανάκαμψης και δυναμική ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο ενώ οι μελλοντικές κρατήσεις (διαφημιστικού χρόνου) δείχνουν θετικές για το τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Seven West Τζέιμς Γουορμπάρτον.