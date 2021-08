Στην Ελλάδα η Apple με θυγατρική

Νέα θυγατρική στη χώρα μας ίδρυσε στις 29 Ιουλίου ο πολυεθνικός κολοσσός της Apple, με μετοχικό κεφάλαιο 450.000 ευρώ και έδρα το Μαρούσι. Όπως αναφέρεται στο δημοσιευμένο καταστατικό που έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών σε συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, καθώς και υπηρεσίες marketing και υπηρεσιών, άμεσα συνυφασμένες με την προώθηση των πωλήσεων.

Η προώθηση αυτή έχει ως κύριο αντικείμενο τον τομέα προσωπικών ηλεκτρονικών προϊόντων, ενώ η εταιρεία μπορεί:

Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε για λογαριασμό τρίτων

Να εκτελεί τα παραπάνω για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Να παρέχει εγγυήσεις

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα 50 έτη, ενώ οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το ½ του όλου αριθμού των εταίρων.

Ιδρυτές της εταιρείας εμφανίζονται δύο ιρλανδικές εταιρείες που αποτελούν και τους δύο μοναδικούς μετόχους. Πρόκειται για την Apple International Limited (AOI), που αποτελεί τον βασικό μέτοχο και την Αpple Retail Europe Limited, που συμμετέχει με 1 ευρώ στην εταιρεία.

Διαχειριστές της θυγατρικής του πολυεθνικού κολοσσού είναι ο Michael Joseph Boyd Jr, o Director of Global Treasury Operations της Apple Inc και ο Peter Ronald Denwood, Director of International Corporate Law στην Apple Inc. . Υπενθυμίζεται πως η AOI είναι μία από τις τρεις θυγατρικές της Apple στην Ιρλανδία που διαχειρίζεται τον τζίρο που κάνει η εταιρεία εκτός ΗΠΑ.

Η εταιρεία έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Κομισιόν, καθώς αποδίδει μερίσματα πάνω από 190 δισ. ευρώ και η Ευρώπη κατηγορεί την Apple πως πρόκειται για μια εταιρεία φάντασμα που συμβάλλει στην φοροαποφυγή. Σημειώνεται πως με απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου το 2020, η υπόθεση «έκλεισε» καθώς «η Κομισιόν δεν προσκόμισε αρκετές αποδείξεις για φοροαποφυγή», ωστόσο στις Βρυξέλλες ακόμη «ψάχνουν» τις θυγατρικές του πολυεθνικού κολοσσού. Η ΑΟΙ αποτελεί τη μητρική εταιρεία των διαφόρων θυγατρικών της Apple ανά τον κόσμο, που απασχολούν πάνω από 45.000 εργαζομένους.