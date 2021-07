Pfizer: Αναθεωρεί ανοδικά την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις του εμβολίου στα 33,5 δισεκ. δολάρια

Η Pfizer αναθεώρησε σήμερα ανοδικά την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις του εμβολίου κατά της COVID-19, που ανέπτυξε με τη γερμανική BioNTech, κατά 28,8% στα 33,5 δισεκ. δολάρια.

Η εταιρεία εμφάνισε κέρδη 5,56 δισ. δολαρίων ή 98 σεντς ανά μετοχή στο β΄ τρίμηνο του 2021, σε σχέση με τα 3,49 δισ. δολάρια ή 62 σεντς ανά μετοχή πριν από έναν χρόνο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,07 δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 97 σεντς.

Τα έσοδα της Pfizer αυξήθηκαν στα 18,97 δισ. δολάρια για το τρίμηνο έναντι των 9,86 δισ. δολαρίων στο β΄ τρίμηνο του 2020.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για έσοδα 18,70 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της και αναμένει τώρα έσοδα για το 2021 ύψους 45-47 δισ. Δολαρίων, σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις για 44,6-46,6 δισ. δολάρια.

«Το δεύτερο τρίμηνο ήταν αξιοσημείωτο με πολλούς τρόπους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, σε δελτίο τύπου. «Το πιο εμφανές είναι η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας με τη BioNTech για να βοηθήσουμε τον εμβολιασμό του κόσμου κατά του COVID-19. Η προσπάθεια αυτή ήταν άνευ προηγουμένου, με τώρα περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο δόσεις BNT162b2 να έχουν παραδοθεί παγκοσμίως», πρόσθεσε.

$PFE delivered an extremely strong financial performance for Q2. Even excluding direct sales and alliance revenues provided by the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine, we generated 10% operational revenue growth compared with the prior-year quarter: https://t.co/c6VLpX2knL pic.twitter.com/jfJ8mooCmp