Patreon: Στα 4 δισ. δολάρια η αξία της μετά το νέο γύρο χρηματοδότησης

Η Patreon Inc., μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει μουσικούς και άλλους δημιουργούς με θαυμαστές, εκτιμάται στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, υπερδιπλασιάζοντας την αξία της από τον Σεπτέμβριο.

Η Patreon ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 155 εκατομμύρια δολάρια στον τελευταίο γύρο, με επικεφαλής την Tiger Global Management, με τη συμμετοχή των Woodline Partners και αρκετών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Wellington Management, Lone Pine Capital και New Enterprise Associates.

Η Tiger Global, η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, ήταν από τους πιο ενεργούς επενδυτές στον κλάδο τεχνολογίας το τελευταίο διάστημα. Οι πρόσφατες επενδύσεις περιλαμβάνουν τη εταιρεία sneaker StockX LLC, την εταιρεία λογισμικού αυτοματισμού UiPath Inc., τη βραζιλιάνικη εταιρεία ακινήτων Loft Holdings Ltd. και την start-up χρηματοοικονομικής τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου Checkout Ltd.