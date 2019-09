Παίδων ΜΗΤΕΡΑ: Προσφορά πακέτων ιατρικών εξετάσεων σε προνομιακές τιμές

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, πιστό στο όραμα του να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου και με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δημιούργησε 4 διαφορετικά, ολοκληρωμένα πακέτα ιατρικών εξετάσεων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών αθλητών, σε προνομιακές τιμές.

FIT TO PLAY FOR KIDS

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική Εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση άθλησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788.

FIT TO PLAY FOR KIDS GO

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση άθλησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για οφθαλμίατρο 210 6869403.

FIT TO SWIM FOR KIDS

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για δερματολόγο 210 6869911.

FIT TO SWIM FOR KIDS GO

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788, για οφθαλμίατρο 210 6869403 και για δερματολόγο 210 6869911.