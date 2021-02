LVMH: Εξαγοράζει το 50% της σαμπάνιας Armand de Brignac του ράπερ Jay-Z

Distinctive Shots / Shutterstock.com

Η Moet Hennessy, το τμήμα ποτών του ομίλου LVMH, ανακοίνωσε σήμερα την εξαγορά του 50% της σαμπάνιας του γνωστού ράπερ Jay-Z, Armand de Brignac.

Η σχέση του Jay-Z με την Armand de Brignanc ξεκίνησε το 2006 εξαγορά του 50% της από τον τραγουδιστή και με την εμφάνιση της μάρκας στο μουσικό βιντεοκλίπ του ράπερ «Show Me What You Got», προτού η μάρκα κυκλοφορήσει επίσημα αργότερα το ίδιο έτος.

Προηγουμένως ο Jay-Z προωθούσε τη σαμπάνια Cristal στα τραγούδια του, μέχρι που στέλεχος της μητρικής εταιρείας έκανε απαξιωτικά σχόλια για τον ρόλο του στη χιπ χοπ κουλτούρα.

Ο ράπερ, του οποίο το πραγματικό όνομα είναι Shawn Carter, εξαγόρασε εξ ολοκλήρου την Armand de Brignanc το 2014.

Η Armand de Brignac, γνωστή και ως «Ace of Spades» πούλησε περισσότερα από 500.000 μπουκάλια το 2019. Λόγω της πανδημίας κορονοϊού οι πωλήσεις σαμπάνιας έχουν μειωθεί κατά 18%.

Οι οικονομικοί όροι της εξαγοράς δεν έγιναν γνωστοί, σύμφωνα με το CNBC.