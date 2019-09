«Στοπ» στη διανομή του φαρμάκου Zantac

Διακόπτεται η διανομή του γνωστού φαρμάκου για το στομάχι Zantac, καθώς ενδέχεται να περιέχει ένα καρκινογόνο συστατικό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Sandoz σταματά «προληπτικά» η διανομή των γενόσημων εκδόσεων του Zantac μέχρι να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές το συγκεκριμένο συστατικό.

Σύμφωνα με το Reuters, η Sandoz δήλωσε ότι έκανε μια «προληπτική στάση διανομής» φαρμάκων που περιέχουν ρανιτιδίνη. Η διακοπή της διανομής διαφέρει από την ανάκληση και σημαίνει ότι το υπάρχον απόθεμα του Zantac στα φαρμακεία μπορεί να πωληθεί.

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) είχε ανακοινώσει ότι βρέθηκαν δείγματα ρανιτιδίνης (ranitidine) που περιείχαν μια μολυντική ουσία, η οποία ονομάζεται Ν-νιτροζοδιμεθυλαμίνη (N-nitrosodimethylamine, ή αλλιώς NDMA). Αυτή είναι η ίδια χημική ουσία που βρέθηκε σε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση πέρυσι, προκαλώντας πολυάριθμες ανακλήσεις αυτών των φαρμάκων.

FDA has learned that some ranitidine medicines, including some brand-name Zantac product, contain a nitrosamine impurity called N-nitrosodimethylamine (NDMA) at low levels. To learn more, visit: https://t.co/dcpfqbiIjv. pic.twitter.com/RFgV17BReS