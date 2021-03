Ήρθε η ώρα για μπύρες; Ή μήπως πρέπει να προτιμήσουμε hard seltzer;

Η περσινή χρονιά ήταν πολύ κακή για τις περισσότερες ζυθοποιίες του κόσμου, τουλάχιστον όσες έχουν την βάση τους και πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων τους σε Δυτικές χώρες. Το αναγκαστικό κλείσιμο των μπαρ και των εστιατορίων, στέρησε και στερεί ακόμα από τις ζυθοποιίες ένα μέρος από τις πωλήσεις με τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Μπορεί οι πωλήσεις μέσω των super market και άλλων παρόμοιων σημείων πώλησης να μην επλήγησαν πολύ και σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξήθηκαν, αλλά έχουν αρκετά πιο χαμηλά περιθώρια κέρδους για τις ζυθοποιίες. Καθώς πλησιάζουμε (τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε) στην σταδιακή επιστροφή σε μία πιο φυσιολογική λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας, όλες οι εταιρείες περιμένουν βελτίωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους για το 2021.

Αυτό δεν σημαίνει πως όλες οι εταιρείες θα ακολουθήσουν παρόμοια πορεία. Στρατηγικές αποφάσεις του παρελθόντος έχουν διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας τους, αφού η παγκόσμια αγορά μπύρας ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα, αρκετό καιρό πριν την πανδημία. Ορισμένες αποφάσισαν ενωθούν μεταξύ τους, μερικές προσπάθησαν να επεκταθούν σε άλλες αγορές και κάποιες άλλες επένδυσαν σε νέα προϊόντα με σημαντικότερο όλων το hard seltzer, που είναι ανθρακούχο νερό με προσθήκη αλκοόλ και γεύση φρούτων. Αυτές οι αποφάσεις καθόρισαν και την πορεία κάθε μεγάλης ζυθοποιίας μέσα στον πολύ δύσκολο χρόνο που μας πέρασε, και, σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν και την συνέχεια.

Η AB InBev (BUD NYSE, ABI BRUSSELS) είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο. Δημιουργήθηκε από την ένωση μεγάλων Βελγικών, Αμερικανικών, Βραζιλιάνικων εταιρειών και οι μάρκες μπύρας που παρασκευάζει είναι αναρίθμητες. Stella Artois, Budweiser, Miller, Michelob, Beck’s, Quilmes, μαζί με τις αντίστοιχες lite εκδόσεις των περισσότερων από αυτές. Η στρατηγική της, μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών και συγχωνεύσεων, είναι αυτή της επιλογής πολλαπλών στόχων. Αυτό σημαίνει πως δεν αντιμετωπίζει την αγορά με ενιαίο τρόπο αλλά προσπαθεί να στοχεύσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες πιθανών πελατών, ανάλογα με την ηλικία, την περιοχή στην οποία κατοικούν, τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντά τους. Έτσι, πέρα από τις διαφορετικές μάρκες μπύρας, έχει επεκταθεί και στα ποτά χωρίς οινόπνευμα, στα κρασιά και, τελευταία, στο hard seltzer που είναι πολύ δημοφιλές στις Η.Π.Α. και η AB InBev άργησε καθυστέρησε πολύ να ακολουθήσει την «μόδα» του. Παρά τις προσπάθειες της εταιρείας, οι επενδυτές δεν φαίνεται να έχουν πεισθεί. Η μετοχή της δεν έχει αποδώσει καλά ούτε μέσα στο 2020, καθώς ξεκίνησε την χρονιά στα 80 περίπου δολάρια και τώρα βρίσκεται στα 59,34 ούτε γενικά τα τελευταία χρόνια, αφού το 2016 βρισκόταν στα 130 δολάρια. Η χρηματιστηριακή της αξία είναι περίπου 116 δις δολάρια, λιγότερο από 2,5 φορές τις πωλήσεις για το 2020.Η αγορά φοβάται πως το μέγεθός της δεν επιτρέπει στην διοίκηση να κινηθεί με ταχύτητα, ενώ δεν νοιώθει άνετα και με το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων. Επίσης, το γεγονός πως η εταιρεία πρόσφατα προειδοποίησε πως ενώ οι πωλήσεις της αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά αλλά τα περιθώρια κέρδους θα πιεσθούν λόγω των αυξημένων τιμών των αγροτικών προϊόντων δεν βοήθησε πολύ την μετοχή.

Η Carlsberg (CARL-B COPENHAGEN) εδρεύει στην Δανία και πέρα από την ομώνυμη μάρκα έχει στο οπλοστάσιό της και άλλες, όπως π.χ. η Tuborg και η Grimbergen. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο, και η επιλογή της να επικεντρωθεί, εκτός από την βάση της στην Δυτική Ευρώπη, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Ασία (ιδίως στην Κίνα), φαίνεται πως έχει αποδώσει καρπούς. Η ανάκαμψη των πωλήσεών της στην Κίνα και την Ρωσία στο δεύτερο μισό του 2020 βελτίωσε την κατάσταση για την Carlsberg μετά το πολύ κακό πρώτο μισό της χρονιάς. Η πρόβλεψη της εταιρείας για αύξηση των κερδών της σε ποσοστό μέχρι και 10% για το 2021, σε συνδυασμό και με την απόφαση για αύξηση του μερίσματος κατά 5% και για επανέναρξη των αγορών ιδίων μετοχών έχουν βοηθήσει την μετοχή να καλύψει όλο το χαμένο έδαφος του 2020, αφού το χθεσινό κλείσιμο στις 989 Κορώνες Δανίας συμπίπτει με την τιμή των αρχών της περσινής χρονιά και είναι κοντά στο ψηλότερο σημείο της τελευταίας πενταετίας. Στην τιμή αυτή η χρηματιστηριακή της αξία είναι σχεδόν 150 δις κορώνες, 2,5 φορές τον ετήσιο κύκλο εργασιών της.

Η Boston Beer (SAM NYSE) είναι μία ξεχωριστή περίπτωση. Ξεκίνησε το 1984 σαν μικροζυθοποιία, σιγά σιγά μεγάλωσε και έχει εξελιχθεί στην πιο επιτυχημένη, χρηματιστηριακά τουλάχιστον, ζυθοποιία στις Η.Π.Α. Ο λόγος δεν είναι τόσο η επιτυχία που έχουν οι μπύρες της, αλλά το γεγονός πως είναι από τις πρωτοπόρες στην αγορά του hard seltzer. Το προϊόν της με την εμπορική επωνυμία Truly έχει το 29% της αγοράς των Η.Π.Α. Τα μεταλλικά κουτάκια του Truly περιέχουν ανθρακούχο νερό με 5% οινόπνευμα και γεύση blueberry και ακάι, έχουν 100 θερμίδες το καθένα και δεν έχουν καθόλου γλουτένη. Η ανάπτυξη του Truly τα τελευταία χρόνια είναι τόσο μεγάλη που οι πωλήσεις παραδοσιακής μπύρας φέρνουν πλέον κάτω από το 1/3 των ετήσιων πωλήσεων. Αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης της εταιρείας χάρη στο hard seltzer (το 2020 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 53% σε σχέση με το 2019), είναι και η εντυπωσιακή άνοδος της μετοχής η οποία μέσα στο 2020 ανέβηκε κατά περίπου 200% και τώρα βρίσκεται στα 1094 δολάρια, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία που θυμίζει εταιρεία τεχνολογίας. Στην χθεσινή τιμή κλεισίματος η Boston Beer αξίζει 13,5 δις δολάρια και διαπραγματεύεται περίπου 8 φορές τις πωλήσεις του 2020 και 50 φορές τα κέρδη για την ίδια περίοδο.

Επειδή οι χρηματιστηριακές αγορές δεν αλλάζουν εύκολα τις συνήθειές τους, είναι πολύ πιθανόν η SAM να συνεχίσει να αποδίδει καλύτερα από τις δύο ανταγωνίστριές της όσο το hard seltzer συνεχίζει την εντυπωσιακή του ανάπτυξη, παρά την πολύ απαιτητική αποτίμησή της. Για πιο συντηρητικούς επενδυτές, η Carlsberg και η AB InBev μπορεί να μην προσφέρουν μεγάλες συγκινήσεις, αλλά δύσκολα θα στενοχωρήσουν τους επενδυτές από την στιγμή που ο κόσμος θα αρχίσει να επισκέπτεται πάλι τα μπαρ και τα εστιατόρια.