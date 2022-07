H Uber και άλλες «αμαρτωλές» ιστορίες lobbying

Ήταν 2015, όταν η Μασσαλία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας είχε βυθιστεί στο χάος εξαιτίας επεισοδιακών διαδηλώσεων των οδηγών ταξί. Αναποδογύριζαν αυτοκίνητα, έκαιγαν λάστιχα και εμπόδιζαν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο και τον σιδηροδρομικό σταθμό για να διαμαρτυρηθούν για την Uber, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφορών με έδρα το Σαν Φραντσίσκο, επειδή όπως κατήγγειλλαν, παραβίαζε τους νόμους και απειλούσε το ψωμί τους.

Μετά από επανειλημμένες αντιδράσεις, στις 20 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, η αστυνομία της περιοχής ανέστειλε τη λειτουργία της εταιρείας σε κομβικά κομμάτια της πόλης. Η Uber, έχοντας ανάγκη ένα κυβερνητικό στέλεχος για να βάλει ένα χεράκι και να μεταπείσει τις τοπικές Αρχές, απευθύνθηκε στον πρώην τραπεζίτη και ανερχόμενο πολιτικό αστέρι, τον τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα το κοιτάξω προσωπικά», έγραψε σε μήνυμα του στον επικεφαλής lobbying της Uber στην Ευρώπη, ο σημερινός πρόεδρος της Γαλλία πριν ξημερώσει η 22α Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα Uber files, μια μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα από δημοσιογράφους που βγάζει στο φως τις παραβιάσεις της νομοθεσίας και τις βίαιες μεθόδους που ακολούθησε η εταιρεία για να επιβληθεί στην αγορά.

Το ίδιο βράδυ, ο αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας, άλλαξε την εντολή του προς όφελος της Uber. «Καλή συνεργασία», έγραψε σε μήνυμα του στον Μακρόν, ο λομπίστας Μαρκ ΜακΓκαν ευχαριστώντας τον για τη στήριξη του.

Η Uber λανσαρίστηκε ως ηγέτης της ψηφιακής επανάστασης, αλλά προώθησε την ατζέντα της με μάλλον παλιομοδίτικους τρόπους, όπως δείχνουν τα στοιχεία: ξόδεψε τεράστια χρηματικά ποσά για να στήσει έναν παγκόσμιο μηχανισμό επιρροής ο οποίος χτυπούσε την πόρτα σε πολιτικούς, ρυθμιστικές αρχές και άλλους παράγοντες με ρόλο στην αγορά, οι οποίοι όπως αποδείχθηκε ήταν κάτι παραπάνω από ανοιχτοί απέναντι στις προσεγγίσεις της.

Κουτάβια και παγωτά

Ίσως γιατί πολλοί από αυτούς δεν έβλεπαν πως μπορούν να αντισταθούν στις επιθετικές μεθόδους της εταιρείας που παρέκαμπτε τις αντιρρήσεις αξιωματούχων με εντυπωσιακές καμπάνιες που κατάφερναν να μετατρέπουν τους πελάτες της σε λαϊκό έρεισμα στον πόλεμο που είχε ξεκινήσει κόντρα στα ρυθμιστικά πλαίσια που η Uber που καθυστερούσαν την επέκταση της.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα ότι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη δραστηριότητα της στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ, μια πόλη όπου οι πολίτες προτιμούσαν παραδοσιακά τα ποδήλατα τους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπροστά στην καθυστέρηση των τοπικών αρχών που ήθελαν να εξετάσουν το πλαίσιο, η Uber άρχισε να μοιράζει παγωτά στους πελάτες της και να μεταφέρει εθελοντικά κουτάβια από κέντρα προστασίας ζώων σε όσους ήταν διατεθειμένοι να κάνουν 30 δολάρια δωρεά για μισή ώρα μαζί τους.

#WeWantUberPDX. @Uber_PDX delivering ice cream starting at noon anywhere in Portland, Salem and Eugene. pic.twitter.com/ROFmLwKidq