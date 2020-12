Έλον Μασκ: Η Apple σνόμπαρε την εξαγορά της Tesla μερικά χρόνια πριν

Ο ιδρυτής της Tesla, Έλον Μασκ αποκάλυψε την Τρίτη ότι κάποτε πλησίασε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, για να προτείνει στον κατασκευαστή του iPhone να αποκτήσει την τότε ασθμαίνουσα ηλεκτρική εταιρεία αυτοκινήτων - αλλά ο αξιωματούχος του τεχνολογικού κολοσσού δεν "απάντησε ποτέ".

Ο Μασκ διηγήθηκε το ανέκδοτο περιστατικό το απόγευμα της Τρίτης μετά από αναφορές ότι η Apple σημείωσε πρόοδο στην προσπάθειά της να αναπτύξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέχρι το 2024.

Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, ο ίδιος είχε προσεγγίσει τον Κουκ "κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών ημερών του προγράμματος Model 3" - όταν η Tesla δηλαδή ήταν αντιμέτωπη με το φάσμα της χρεοκοπίας.

Strange, if true.



- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.



- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack?