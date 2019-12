Αρ. Παντελιάδης (Metro): Η οικονομία ανακάμπτει, το λιανικό εμπόριο «ξυπνάει»

Του Απόστολου Σκουμπούρη



«Το λιανικό εμπόριο μετά από μια οκταετία συρρίκνωσης, πτώσης και μεγάλων ανακατατάξεων, την τελευταία διετία ανακάμπτει. Δεν είναι κάτι συμπτωματικό, ούτε κάτι συγκυριακό. Φαίνεται πως είδαμε προ δύο ετών τα χαμηλά και πλέον βλέπουμε σιγά σιγά την αγορά να σηκώνεται. Ποτέ δε θα φτάσουμε στα προ κρίσης επίπεδα, όμως η κατάσταση εξομαλύνεται. Είμαι αισιόδοξος ότι και η οικονομία της χώρας και η ψυχολογία ευρύτερα βρίσκεται σε ανάκαμψη, κάτι που θα συνεχιστεί».



Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων χθες σε εκδήλωση στην Αθήνα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μετρό My Market Αριστοτέλης Παντελιάδης, παρουσιάζοντας τα νέα πλάνα της εταιρείας που διευθύνει, τις επιδόσεις, την εν γένει πορεία αλλά και τα σχέδια των επόμενων ετών.



Με «καλό» DNA στο λιανεμπόριο καθώς είναι η δεύτερη γενιά στο χώρο μιας οικογένειας με επιτυχημένη παρουσία εδώ και δεκαετίες, είναι μέσα στην πρώτη 7άδα των μεγαλυτέρων εργοδοτών απασχολώντας 10.714 εργαζομένους, διαθέτει 225 My Market και 50 Cash & Carry, τρία κέντρα logistics ενώ ετοιμάζεται και 4ο, ο όμιλος εταιρειών Παντελιάδη είναι μια ξεχωριστή οντότητα στο χώρο του λιανικού εμπορίου της χώρας.



Κέρδισε «αναίμακτα» το στοίχημα της ενσωμάτωσης της Βερόπουλος αφομοιώνοντας επιτυχώς τον οργανισμό, χωρίς να ζητήσει κούρεμα δανείων που θα «σκότωνε» εντελώς τη φήμη της εξαγοραζόμενης αλυσίδας και χωρίς να «επενδύσει» στη φθορά της με στόχο το χαμηλότερο τίμημα.



Όπως ο ίδιος τονίζει, υπάρχουν δύο είδη, δύο μορφές εξαγορών. Είτε αγοράζεις μια αλυσίδα εν ζωή, που διατηρεί σημαντικό μέρος από το πελατολόγιό της, για την οποία πληρώνεις υψηλότερο τίμημα, αλλά έχεις πιο γρήγορα και άμεσα οφέλη, είτε αγοράσεις μια αλυσίδα σε πλήρη απαξίωση, που οι πελάτες έχουν πάει αλλού, για την οποία πληρώνεις πολύ λιγότερα, όμως η... αιμορραγία μπορεί να συνεχίζεται επί μακρόν στην τιτάνια προσπάθεια που απαιτείται για την επανέλκυση πελατών στα καταστήματα.



Η πλευρά Παντελιάδη, επέλεξε την πρώτη λύση και δεν το μετάνιωσε, ενώ εκ του αποτελέσματος θεωρεί την επιλογή επιτυχημένη.



Για του λόγου το αληθές, όπως τόνισε ο κ. Παντελιάδης, ο όμιλος αναμένεται να κλείσει φέτος με συνολική ανάπτυξη πωλήσεων 6% (στα 1,26 δισ. ευρώ), δηλαδή αρκετά υψηλότερα από τη μέση ανάπτυξη του κλάδου, ενώ η κερδοφορία θα είναι αρκετά καλύτερη από τα 9 εκατ. ευρώ του 2018. Πρόκειται για οργανική ανάπτυξη, καθώς το 2019 δεν άνοιξαν πολλά νέα καταστήματα (μόλις δύο). Μάλιστα, ο κ. Παντελιάδης εκτίμησε ότι και την επόμενη πενταετία 2020-2024 ο όμιλος θα διατηρήσει τουλάχιστον το ρυθμό ανάπτυξης του 6%, κατά μέσο όρο ετησίως.



Νέες επενδύσεις 45 εκατ. ευρώ το 2020



Σ' ότι αφορά τις επενδύσεις, ο όμιλος την πενταετία 2016 – 2020 θα συμπληρώσει 210 εκατ. ευρώ επενδύσεις! Το 2016 επένδυσε 46 εκατ. ευρώ, το '17 επένδυσε 45, το '18 επένδυσε 47, το '19 έφτασαν τα 44, ενώ για το 2020 προγραμματίζονται νέες επενδύσεις 45 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως την τριετία 2016-2018 επενδύθηκαν πάνω από 120 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση των καταστημάτων του δικτύου Βερόπουλος.



Ο όμιλος, έχοντας ανακαινίσει το δίκτυο της πρώην Βερόπουλος και με την αγορά να ανακάμπτει, προχωρά σε νέα στρατηγικού τύπου οργανική ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα, με ανανέωση της εικόνας των καταστημάτων, διεύρυνση αποθηκευτικών χώρων, εμπλουτισμό χαρτοφυλακίου προϊόντων και αξιοποίηση της τεχνολογίας σ' όλα τα επίπεδα.



Για το 2020, όπως τόνισε ο επικεφαλής του ομίλου προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ που αφορούν στη δημιουργία 6-8 νέων καταστημάτων λιανικής και στην σημαντική επέκταση των αποθηκευτικών χώρων.



Τόνισε πως «έχουμε τρία κέντρα διανομής, δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη με συνολικά πάνω από 80.000 τ.μ. αποθηκευτικούς χώρους, που δουλεύουν 6 ημέρες 24ωρο και παραδίδουν εντός 24 ωρών στο καταστήματα. Απασχολούν 800 εργαζομένους ενώ κάνουν 460 παραδόσεις την ημέρα! Μέσα στο πρώτο δίμηνο της νέας χρονιάς ξεκινά τη λειτουργία του ένα τέταρτο συμπληρωματικό κέντρο διανομής στη Μαγούλα (5.000 τ.μ.) που θα έχει μόνο ψυχόμενους χώρους και θα δρα συμπληρωματικά με το κέντρο της Μάνδρας.



Το Franchise και το άνοιγμα στην Κύπρο



Στον σχεδιασμό της διοίκησης είναι και το «άνοιγμα» στον τομέα του franchise για πρώτη φορά στην ιστορία του ομίλου, καθώς μέσα στο 2020 θα δημιουργηθεί το νέο μοντέλο καταστήματος franchise με στόχο το όλο επιχειρηματικό πλάνο να «περπατήσει» το 2021. Τα καταστήματα franchise θα είναι μικρά, περίπου 200-300 τ.μ. μέσα στον αστικό ιστό και σε περιοχές που – λόγω μεγέθους – δε χωρούν τα κλασικά My Market. Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, το μοντέλο του franchise – σε βάθος χρόνου – θα μπορούσε να προσφέρει περίπου το 10-15% του τζίρου.



Επίσης γνωστοποίησε πως στις 19 Ιανουαρίου 2020 θα γίνουν τα εγκαίνια στο πρώτο κατάστημα Cash & Carry του ομίλου στην Κύπρο με την επωνυμία Best Value. Αναφορικά με την Κύπρο ο κ. Παντελιάδης τόνισε ότι το μοντέλο Cash & Carry δεν είναι γνωστό στην Κύπρο, οπότε το νέο κατάστημα θα είναι πιλοτικό, ενώ το νησί «χωρά» περίπου 2 με 3 τέτοια καταστήματα όπως εκτίμησε. Τέλος, εκτενή αναφορά έκανε ο κ. Παντελιάδης στην «πράσινη» λειτουργία του ομίλου Metro σ' όλη τη διάρθρωσή του, τονίζοντας ότι η My Market είναι η πρώτη εταιρεία λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα που διαθέτει Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 50001.