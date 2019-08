Άλμα 3,1 μονάδων του οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο

Συνεχίζει να ενισχύεται με ραγδαίους ρυθμούς ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, ο οποίος τον Αύγουστο εκτινάχθηκε στις 108,4 μονάδες από τις 105,3 που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο και τις 101,0 τον Ιούνιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο αντίστοιχος δείκτης της Ευρωζώνης συνολικά κατέγραψε μικρή βελτίωση, ενώ εκείνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώθηκε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ο δείκτης (Economic Sentiment Indicator, ESI) ενισχύθηκε κατά 3,1 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 108,4 μονάδες ενώ στην Ευρωζώνη η άνοδος που καταγράφηκε ήταν μόλις 0,4 συγκεκριμένα από τις 102,7 τον Ιούνιο τον Αύγουστο βρέθηκε στις 103,1.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στις 101,4 μονάδες από 102.

Χαρακτηριστικό είναι το γράφημα της Danske Bank, που δείχνει την άνοδο του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, η οποία ακολουθεί αντίθετη πορεία από τη γενική τάση της Ευρωζώνης.

Greece overtakes euro area



Overall economic sentiment in Greece is now significant above sentiment in the euro area. The first time in a long while! pic.twitter.com/czaM680LAr