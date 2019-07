Τουρκία: Κλιμακώνει την ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ παρά τις διεθνείς αντιδράσεις

Αυστηρό μήνυμα έστειλε ο Ντόναλντ Τουσκ προς την Τουρκία, η οποία επιχειρεί να κάνει επίδειξη «δύναμης» με τη δημοσίευση φωτογραφιών από τα πλωτά γεωτρύπανα που βρίσκονται στην κυπριακή ΑΟΖ, υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έναντι της συνεχιζόμενης τουρκικής κλιμάκωσης και αμφισβήτησης της κυριαρχίας της.

Συγκεκριμένα, π πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει πως «παρά τις καλές μας προθέσεις να διατηρήσουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, η συνεχιζόμενη κλιμάκωση και πρόκληση της κυριαρχίας του κράτους-μέλους μας, της Κύπρου, θα οδηγήσει αναπόφευκτα την ΕΕ να ανταποκριθεί με πλήρη αλληλεγγύη».

Despite our best intentions to keep good neighbourly relations with Turkey, its continued escalation and challenge to the sovereignty of our Member State Cyprus will inevitably lead the EU to respond in full solidarity as agreed by #EUCO.