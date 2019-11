Νέα τουρκική Navtex για γεώτρηση και έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ

Τη… μισή Ανατολική Μεσόγειο δέσμευσε χθες η Τουρκία για νέες παράνομες έρευνες εντός και της Κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ενώ εξήγγειλε και νέα παράνομη γεώτρηση εντός της κυπριακής υφαλοκρηπίδας, σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι δεν πτοείται ούτε από τις αποτυχίες στις μέχρι τώρα έρευνες και γεωτρήσεις ούτε και από τις προειδοποιήσεις της Ε.Ε. για επιβολή κυρώσεων.

Με την κίνηση της αυτή Τουρκία ρίχνει το γάντι και στην Ε.Ε. καθώς επιδεικτικά δηλώνει ότι αγνοεί τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και των Υπουργών εξωτερικών που την Δευτέρα ενέκριναν καταρχήν την επιβολή κυρώσεων εναντίον προσώπων και εταιριών που ενέχονται και εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες στην Κυπριακή, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι τουρκικές NAVTEX εκδόθηκαν λίγο πριν περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου ο πρόεδρος Ερντογάν σε μια ακόμη συμβολική κίνηση ότι η Τουρκία θεωρεί «κεκτημένο» την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν θ α κάνει πίσω από την αμφισβήτηση τόσο της κυπριακής αλλά και της Ελληνικής ΑΟΖ.

Διότι οι τουρκικές NAVTEX ουσιαστικά αμφισβητούν και την Ελληνική υφαλοκρηπίδα ,καθώς στην συγκεκριμένη περιοχή για να διεκδικεί δικαιώματα επί θαλασσίων ζωνών η Τουρκία , θα πρέπει να «εξαφανισθεί» τόσο η Ελληνική όσο και η Κυπριακή υφαλοκρηπίδα βάσει της γνωστής θεωρίας για διαμοιρασμό της υφαλοκρηπίδας μόνο μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Με την NAVTEX 1323/19 η Τουρκία δεσμεύει μια τεράστια περιοχή δυτικά της Κύπρου για σεισμογραφικές έρευνες από το Oruc Reis και τα συνοδευτικά σκάφη Ataman και Cengiz από τις 14 Νοεμβρίου εως τις 14 Δεκεμβρίου. Είναι προφανές ότι σε διάστημα ενός μήνα είναι αδύνατον να καλυφθεί και να γίνουν έρευνες σε όλη αυτή την περιοχή και περισσότερο η Τουρκία με τέτοιες κινήσεις θέλει να στείλει το μήνυμα της.

Με την άλλη NAVTEX 1322/19 οι τουρκικές αρχές αναγγέλλουν την πραγματοποίηση νέας γεώτρησης στον Κόλπο της Καρπασίας από το Fatih και τα συνοδευτικά Siem Altan και Siem Sancar από τις 13 Νοεμβρίου μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου 2020.

TURNHOS N/W : 1323/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 14 NOV - 14 DEC 19 IN AREA BOUNDED BY:

34 58.33 N - 030 27.03 E

36 10.25 N - 030 49.05 E

36 16.45 N - 031 18.06 E

35 46.10 N - 032 25.82 E

35 33.17 N - 032 16.04 E

35 18.61 N - 032 16.11 E

35 18.25 N - 032 12.04 E

35 15.77 N - 032 06.39 E

35 11.93 N - 032 03.04 E

35 06.67 N - 032 00.99 E

35 02.39 N - 032 01.26 E

34 31.42 N - 032 02.63 E

34 12.90 N - 031 18.07 E

6NM BERTH REQUESTED.

TURNHOS N/W : 1322/19

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY FATİH, SIEM KORKUT, SIEM ALTAN AND SIEM SANCAR FROM 131500Z NOV 19 TO 222059Z FEB 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 25.02 N - 034 33.37 E

35 25.02 N - 034 35.82 E

35 23.02 N - 034 35.82 E

35 23.02 N - 034 33.37 E

WIDE BERTH REQUESTED.

