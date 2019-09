Μη επανδρωμένα υποβρύχια «ρίχνει» στις θάλασσες το ΝΑΤΟ

Του Νίκου Μελέτη

Μια πρωτοποριακή αλλά κρίσιμη για τα ναυτικά κράτη, άσκηση του ΝΑΤΟ όπου δοκιμάσθηκαν για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο Μη Επανδρωμένα Υποβρύχια, σκάφη επιφανείας και αεροσκάφη, πραγματοποιήθηκε στις χερσονήσους Sesimbra και Troia της Πορτογαλίας από 11-19 Σεπτεμβρίου με τον συντονισμό του Κέντρου Ναυτιλιακής Έρευνας και Πειραματισμού του ΝΑΤΟ (Centre for Maritime Research and Experimentation) πήραν μέρος 800 άνδρες από το ΝΑΤΟ και την Πορτογαλία και συμμετείχαν το Βέλγιο, η Ιταλία, η Τουρκία, η Πολωνία, η Βρετανία, και οι ΗΠΑ. αλλά απουσίασε η Ελλάδα.



Αυτό που προκύπτει πάντως είναι ότι το ΝΑΤΟ φιλοδοξεί να διασπείρει τους ωκεανούς με αισθητήρες και μην επανδρωμένα υποβρύχια και σκάφη για την αντιμετώπιση των ναρκών, υποβρυχίων και πλοίων, δημιουργώντας ένα δίκτυο παρακολούθησης που δεν θα έχει προηγούμενο στην Ναυτική Ιστορία.



Πρώτη απειλή την οποία θέλει να αντιμετωπίσει είναι τα ρωσικά υποβρύχια, με την ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων στην θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό δεκατρείς συμμαχικές χώρες έχουν υπογράψει σχέδιο για την από κοινού χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων με στόχο τα υποβρύχια και τις νάρκες, ένα τομέα που οι ΗΠΑ έχουν κάνει ήδη μεγάλα βήματα.



Όλη αυτή η κινητοποίηση γίνεται με αφορμή την αίσθηση που υπάρχει στο ΝΑΤΟ για αυξανόμενη απειλή από τα ρωσικά υποβρύχια, καθώς τα τελευταία χρόνια η Ρωσία επενδύει στην ανάπτυξη «αόρατων» υποβρυχίων στον Βόρειο Ατλαντικό τα οποία δεν εντοπίζονται από τα παραδοσιακά ραντάρ και sonar. To γεγονός ότι τα ρωσικά υποβρύχια είναι εξοπλισμένα με ισχυρά οπλικά συστήματα όπως οι πύραυλοι cruise, Kalibr της Ρωσίας, μεγιστοποιούν την απειλή.



«Οι νέες τεχνολογίες θαλάσσιων μη επανδρωμένων συστημάτων μπορούν να αλλάξουν τους όρους του παιγνιδιού στην αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών στον ναυτικό τομέα», ανέφερε η ανακοίνωση για την άσκηση του ΝΑΤΟ. «Η χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση νέων υποβρυχίων που είναι εξοπλισμένα με πιο ισχυρά όπλα. Μπορούν επίσης να μην αφήσουν το στρατιωτικό προσωπικό να εκτεθεί σε επικίνδυνες καταστάσεις για την αντιμετώπιση απειλών όπως αυτές των ναρκών».



Ο Αμερικανικός Στρατός πιστεύει ότι, δεδομένου ότι τα πολεμικά επιφανείας και τα υποβρύχια εξοπλισμένα με ακριβά ραντάρ σόναρ είναι λιγοστά και σε απόσταση μεταξύ τους για να παρακολουθούν όλους τους κρίσιμους θαλάσσιους δίαυλους του κόσμου, είναι προτιμότερο να αναπτυχθούν φθηνότερα συστήματα με τα οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο…



Αυτή είναι η ιδέα του Sea Hunter. Το σκάφος αυτό αναπτύχθηκε από την Αμυντική Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων και το Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV) και σχεδιάσθηκε για να παρακολουθεί τα εχθρικά υποβρύχια ενώ αποφεύγει τις συγκρούσεις. Το πρώτο σχέδιο για το Sea Hunter (Κυνηγός της Θάλασσας) βαπτίσθηκε έτσι το 2016 και τον Ιανουάριο το έργο μεταφέρθηκε στο Office of Naval Research για περαιτέρω ανάπτυξη.



Το ACTUV αντιπροσωπεύει ένα νέο όραμα των Ναυτικών Πολεμικών επιχειρήσεων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και το ΝΑΤΟ επιχειρεί να προωθήσει αυτό το δόγμα και στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας με πρώτο βήμα που έγινε στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2018 που οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την στρατηγική σημασία του ναυτιλιακού Τομέα και την σημασία της επένδυσης σε νέες μη επανδρωμένες δυνατότητες.



Σε μια εποχή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές στην Θάλασσα και ο εκσυγχρονισμός του Πολεμικού Ναυτικού έχει καθυστερήσει δραματικά, ο αποκλεισμός της χώρας μας, παραδοσιακής Ναυτικής Δύναμης από τέτοιες συμμαχικές δραστηριότητες, είναι πολλαπλώς επιζήμιος για τα εθνικά συμφέροντα