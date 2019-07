Με Navtex διεκδικεί αρμοδιότητες μέχρι και νότια της Πάφου η Τουρκία

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» των Navtex στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία να επιχειρεί να αμφισβητήσει τις κυριαρχικές αρμοδιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περιοχές που συμπίπτουν με τις προωθημένες διεκδικήσεις της εις βάρος της Κυπριακής ΑΟΖ, με αφορμή έρευνες που ανήγγειλαν οι Κυπριακές Αρχές νοτιοδυτικά της Πάφου.

Η Κύπρος και ο σταθμός της Λάρνακας με την Navtex 381/19 που εξέδωσε την Κυριακή δέσμευσε μια μεγάλη περιοχή εντός των οριοθετημένων Οικοπέδων της Κυπριακής ΑΟΖ για υποβρύχιες δραστηριότητες από το PSV Highland Navigator για το διάστημα από 4- 13 Αυγούστου. Εργασίες που συνδέονται με το γεωτρητικό πρόγραμμα των εταιριών που έχουν τα δικαιώματα στα συγκεκριμένα Οικόπεδα (αφορά κυρίως την Total).

Η Τουρκία η οποία εκτός της ανανέωσης των παράνομων ερευνών του Barbaros νότια της Κύπρου εντός της κυπριακής ΑΟΖ, και των ασκήσεων για τις οποίες δεσμεύει διαρκώς περιοχές νότια της Κύπρου και μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, αντέδρασε με την Navtex 0845/19 με την οποία δηλώνει ότι «μέρος της περιοχής που αναφέρεται στην Navtex 0381/19, παραβιάζει την τουρκική περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας και για τον λόγο αυτό η (σ.σ. κυπριακή) Navtex είναι άκυρη». Η Τουρκία πάντως δεν διευκρινίζει σε ποια περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ στην οποία αφορά η κυπριακή έρευνα, θεωρεί ότι έχει η ίδια την θαλάσσια δικαιοδοσία, αν και πιθανολογείται ότι δεν αναφέρεται απλώς στην άμεση αμφισβήτηση των Κυπριακών Οικοπέδων 6 και 7 επί των οποίων ισχυρίζεται ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα η ίδια.

Βεβαίως δεν είναι γνωστό εάν η Τουρκία θα επιχειρήσει να παρενοχλήσει το ερευνητικό πλοίο με σημαία Βανουlάτου της αμερικάνικων συμφερόντων εταιρείας GulfMark, όπως έχει πράξει στο παρελθόν με άλλα ερευνητικά σκάφη και εάν συμβεί αυτό ποια θα είναι η αντίδραση της Κύπρου αλλά και της εταιρίας για λογαριασμό της οποίας γίνονται οι υποβρύχιες εργασίες.

Ν.Μ.

28 1000 UTC JULY 2019

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG NR 381/19

UNDERWATER OPERATIONS WILL BE CONDUCTED

BY PSV HIGHLAND NAVIGATOR FROM 04 AUG 2019 UNTIL 13 AUG 2019

IN AREA BOUNDED BY:

34 00.140N 031 15.000E

33 25.500N 032 41.100E

33 02.110N 032 24.500E

33 07.300N 032 01.200E

33 11.500N 031 36.500E

33 23.100N 030 51.100E

ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP A CLEAR DISTANCE 5NM

FROM PSV HIGHLAND NAVIGATOR.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

TURNHOS N/W : 0845/19

MEDITERRANEAN SEA

PART OF AREA MENTIONED IN Navtex MESSAGE NUMBER NAVWARN 0381/19 VIOLATES TURKISH MARITIME JURISTICTION AREA, THEREFORE Navtex MESSAGE NUMBER NAVWARN 0381/19 NULL AND VOID.