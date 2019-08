Νέα παράνομη γεώτρηση από το Fatih εντός κυπριακής ΑΟΖ

Σε νέα παράνομη γεώτρηση προχωρά η Τουρκία, παρατείνοντας με Navtex τη δέσμευση περιοχής στην κυπριακής ΑΟΖ αδιαφορώντας για τα μηνύματα των ΗΠΑ και τις διεθνείς αντιδράσεις.

Ειδικότερα, με την Navtex που εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Άγκυρα ανανεώνει την παράνομη δέσμευση της περιοχής όπου βρίσκεται σήμερα το γεωτρύπανο «Πορθητής» (Fatih).

Σύμφωνα με την νέα Navtex το Fatih θα μετακινηθεί από τις 4 Σεπτεμβρίου περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια βορειοδυτικότερα του σημείου που βρίσκεται τώρα, προκειμένου να προβεί σε γεώτρηση που θα διαρκέσει μέχρι και την 1η Νοεμβρίου.

Επίσης, η Τουρκία δηλώνει ακόμα ότι θα συμμετέχουν στην γεώτρηση και τα τρία συνοδευτικά σκάφη SIEM KORKUT, SIEM ALTAN και SIEM SANCAR.

Σημειώνεται ότι η παράνομη γεώτρηση στο στόχο Finike 1, όπου βρίσκεται τώρα το γεωτρύπανο Fatih, διήρκεσε περισσότερο από 120 μέρες, ενώ για την νέα παράνομη ενέργεια η Τουρκία θεωρεί ότι θα χρειαστεί περίπου 55 μέρες.

Η νέα τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0948/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 29-08-2019 20:37)

MEDITERRENEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY FATİH, SIEM KORKUT, SIEM ALTAN AND SIEM SANCAR BETWEEN 04 SEP – 01 NOV 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 55.32 N – 031 29.25 E

34 55.33 N – 031 31.68 E

34 53.33 N – 031 31.72 E

34 53.30 N – 031 29.28 E

WIDE BERTH REQUESTED.

Η Τουρκία στέλνει τέταρτο ερευνητικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο

Υπενθυμίζεται αψηφώντας το μήνυμα της Ουάσιγκτον να αποσύρει από την κυπριακή ΑΟΖ το γεωτρύπανο Yavuz, η Τουρκία εντός της εβδομάδας απέστειλε και τέταρτο ερευνητικό πλοίο στην περιοχή, το Oruc Reis, που απέπλευσε από την Κωνσταντινούπολη με κατεύθυνση το λιμάνι του Τασουκού. Η Άγκυρα έχει στην περιοχή τα πλοία-γεωτρύπανα Fatih και Yavuz καθώς και το πλοίο σεισμικών ερευνών Barbaros Hayreddin Paşa.

Τέλος, θέλοντας να κρατήσει ψηλά την ένταση και σε αυτό το επίπεδο στην ανατολική Μεσόγειο, με σειρά NAVTEX που εξέδωσε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας η Τουρκία είχε αναγγείλει τη διεξαγωγή ασκήσεων για τις 29 και 31 Αυγούστου (NAVTEX 0926/19) σε μεγάλη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, η οποία μάλιστα φθάνει ακριβώς στα όρια των χωρικών υδάτων του Καστελόριζου. Μια περιοχή η οποία έχει επιλεγεί με τρόπο που να παραπέμπει στον γνωστό ισχυρισμό της Τουρκίας ότι το Καστελόριζο και όλα τα νησιά δεν έχουν άλλα δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, πέραν των χωρικών υδάτων τους.