Ζ.Μπορέλ: Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου

«Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου», υπογραμμίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ κάνοντας λόγο παράλληλα για «ακόμη μία παράλογη και μαζική επίθεση με ρωσικούς πυραύλους στην Ουκρανία, οι οποίοι καταστρέφουν αδιακρίτως υποδομές και ιατρικές εγκαταστάσεις, στοχεύοντας και σκοτώνοντας σκόπιμα αμάχους».

«Η υποστήριξή μας στην Ουκρανία θα συνεχιστεί, αμείωτη» καταλήγει ο κ. Μπορέλ.

Yet another senseless and massive Russian missiles attack on Ukraine, indiscriminately destroying infrastructure and medical facilities, deliberately targeting and killing civilians



There will be no impunity for Russian war crimes



Our support to Ukraine will continue, unabated