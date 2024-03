Ζητήματα ασφαλείας τέθηκαν στη συνάντηση Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Λιθουανίας

Οι τελευταίες εξελίξεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας Gabrielius Landsbergis.

«Στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στη Λιθουανία, είχα κατ' ιδίαν συνάντηση με τον φίλο Λιθουανό υπουργό Εξωτερικών Gabrielius Landsbergis και είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή», όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα χ (πρώην Twitter), ο Νίκος Δένδιας.

In the context of my visit to Lithuania, I had a private meeting with my friend, the Lithuanian Foreign Minister @GLandsbergis, and we had the opportunity to exchange views on the latest developments in the broader area. pic.twitter.com/94ygeqkO1P