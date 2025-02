Ζευγάρι Βρετανών κρατείται στο Ιράν για κατασκοπεία

Ένα ζευγάρι Βρετανών κρατείται στο Ιράν με κατηγορίες για κατασκοπεία. Συγκεκριμένα, οι Κρεγκ και Λίντσεϊ Φόρμαν, φέρονται να συνεργάζονταν με «μυστικά ιδρύματα συνδεδεμένα με υπηρεσίες πληροφοριών εχθρικών και δυτικών χωρών», όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το πρακτορείο Mizan ανέφερε ότι το ζευγάρι συνελήφθη στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν, κατηγορούμενο για δραστηριότητες που έθεταν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, οι δύο Βρετανοί «εισήλθαν στη χώρα ως τουρίστες, αλλά στην πραγματικότητα διεξήγαγαν ερευνητικές δραστηριότητες για τη συλλογή πληροφοριών», αποκαλύπτει το skynews.

BREAKING: The British couple detained in Iran have been charged with espionage, according to the Iranian judiciary news agency



