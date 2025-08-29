Ζελένσκι: Θέτει προθεσμία στη Ρωσία να δείξει ετοιμότητα για διμερή συνάντηση μέχρι τη Δευτέρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα στη Ρωσία προκειμένου να αποδείξει ότι θέλει όντως να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τα σχόλιά του έρχονται την ώρα που οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας συναντώνται σήμερα στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

Πριν από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «χλευάζει κάθε είδους ειρηνευτικές προσπάθειες».

Ζελένσκι: Οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας να αναβαθμιστούν σε επίπεδο ηγετών

Παράλληλα, Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συζητήσεις των εταίρων του Κιέβου σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία πρέπει να αναβαθμιστούν «επείγοντα» σε επίπεδο ηγετών.

Μάλιστα, ανέφερε ότι επιθυμία του είναι στις συζητήσεις αυτές, σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας να συμμετάσχει και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Τη δήλωση αυτή έκανε σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της οποίας δήλωσε επίσης ότι επιθυμεί οι σύμμαχοι να επικυρώσουν τυχόν εγγυήσεις αυτού του είδους μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας συνομιλεί με τους ομολόγους συμμάχους

Από την άλλη, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τους ομολόγους του από τις χώρες που συμμετέχουν στον «Συνασπισμό των Προθύμων» για τα βήματα που θα βοηθήσουν να διασφαλισθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο με τη Ρωσία

«Οι από κοινού πρακτικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί, υποστηριζόμενες από πραγματικούς μηχανισμούς πολιτικής και διπλωματικής υποστήριξης από αξιόπιστους εταίρους της Ουκρανίας, είναι ικανές να διασφαλίσουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι.