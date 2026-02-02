Ζελένσκι: Θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστική η επίτευξη μιας αξιοπρεπούς ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε τη Δευτέρα ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη, ενόψει του επόμενου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους που αναμένεται αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Μετά από συζητήσεις με τη διαπραγματευτική του ομάδα, ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει επίσης διμερείς συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των διήμερων συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν την Τετάρτη,

«Θεωρούμε ότι το διμερές έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρες και αναμένουμε περαιτέρω ουσιαστική εργασία σε έγγραφα που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Ζελένσκι.