Ζελένσκι: Θα κάνουμε τα πάντα για την ενίσχυση της διπλωματίας ώστε να είναι αποτελεσματική

Για τις συνομιλίες στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους και την πρόταση για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, μίλησε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα το βράδυ της Κυριακής (16/03) που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία «έκλεψε» ακόμη μια βδομάδα πολέμου, ενώ τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη διπλωματία, ώστε να είναι αποτελεσματική.

Πρόσθεσε δε ότι «κάθε μέρα τώρα είναι για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας μας, του κράτους μας και του λαού μας».

Αναλυτικά το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

After the talks in Jeddah and the American proposal for a ceasefire on the frontline, Russia stole almost another week – a week of war that only Russia wants.



We will do everything to further intensify diplomacy. We will do everything to make diplomacy effective. But every day…