Ζελένσκι: Τα ρωσικά πλήγματα πρέπει να σταματήσουν αμέσως - Συντομεύει την επίσκεψή του στη Ν. Αφρική

Μετά τα ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη (24/04) ότι συντομεύει την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική και θα επιστρέψει άμεσα στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ακυρώνω μέρος του προγράμματος αυτής της επίσκεψης και θα επιστρέψω αμέσως στην Ουκρανία μετά τη συνάντησή μου με τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόζα».

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ουκρανίας, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων στο Κίεβο, ζητώντας να «σταματήσουν αμέσως».

«Εδώ και 44 ημέρες η Ουκρανία έχει δεχθεί πλήρη εκεχειρία και αναστολή των πληγμάτων (...) Εδώ και 44 ημέρες η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει τον λαό μας», κατήγγειλε στο Χ, προσθέτοντας ότι «τα πλήγματα πρέπει να σταματήσουν αμέσως και χωρίς όρους».

Σημειώνεται ότι, ο Ουκρανός πρόεδρος προσγειώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη στη Νότια Αφρική όπου ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον ομόλογό του Ραμαφόζα καθώς και άλλους πολιτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με θέμα τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του.

«Είναι κρίσιμο να φέρουμε πιο κοντά μια δίκαιη ειρήνη», είχε σχολιάσει μέσω του Χ πριν την άφιξή του στη Νότια Αφρική.

Η Νότια Αφρική, που έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, έχει διατηρήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο που ξέσπασε το 2022.

«Η επίσκεψη προσφέρει στη Νότια Αφρική και την Ουκρανία την ευκαιρία να συζητήσουν τις διμερείς τους σχέσεις (...) επίσης θα εξεταστούν περιοχές συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών να επιτευχθεί ειρήνη που θα διαρκέσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ραμαφόζα.

Yesterday, 21 April 2025, I had the pleasure to once again interact with Russian Federation President Vladimir Putin over a telephone call.



We both affirmed the strong bilateral relations between our respective countries. We further committed to working together towards a… pic.twitter.com/FhCVKChfKD — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) April 22, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος είχε τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και δήλωσε στο Χ ότι οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν «τις ισχυρές διμερείς σχέσεις» και τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν προς μιας ειρηνική επίλυση του πολέμου.

Κίεβο: Εννέα νεκροί και πάνω από 70 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones (pics)

Υπενθυμίζεται ότι, εννέα άνθρωποι, μέχρι στιγμής έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη (24/04) σε ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο, ενώ πάνω από 60 τραυματίστηκαν - ανάμεσα τους και παιδιά -, με την ουκρανική προεδρία να καταγγέλλει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμιά άλλη «επιθυμία» παρά να συνεχίσει «να σκοτώνει».

«Το Κίεβο υφίσταται επίθεση από εχθρικούς πυραύλους», ανέφεραν αρχικά οι στρατιωτικές αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram.

Συγκεκριμένα, οι αρχές έδωσαν νέο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που κάνει λόγο για «εννιά ανθρώπους νεκρούς» και πάνω από 70 τραυματίες, από τους οποίους 42 εισήχθησαν σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών.

«Υπήρξε καταστροφή. Η αναζήτηση συνεχίζεται για ανθρώπους κάτω από τα ερείπια», έγραψε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών στο Telegram.

Πηγή: AP Photo/Efrem Lukatsky

Πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορα σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας ενώ o δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι υπάρχουν φόβοι για αρκετούς παγιδευμένους πολίτες κάτω από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας.

Μάλιστα, το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία που καταστράφηκε στην περιοχή Σβιατοσίνσκι δυτικά του κέντρου της πόλης.

Πηγή: AP /Efrem Lukatsky

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σωστικά συνεργεία έχουν σταλεί σε 13 σημεία στο Κίεβο με τη συνοδεία εκπαιδευμένων σκύλων και αναρριχητών.

Στο μεταξύ πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε χώρους στάθμευσης, κυβερνητικά κτίρια, ενώ μεταλλικά θραύσματα έχουν προκαλέσει ζημιές σε οχήματα.

Πηγή: ΑP /Efrem Lukatsky

«Κάτω από τα συντρίμμια ακούγονται να χτυπάνε κινητά τηλέφωνα. Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να είναι βέβαιο ότι έχουν εντοπιστεί όλοι», τόνισε η υπηρεσία.

Εξάλλου στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανία, σημειώθηκαν τη νύχτα δύο διαδοχικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι και να σπάσουν τζάμια, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίχορ Τερέχοφ.

Ζημιές σημειώθηκαν και στην επαρχία Ζιτομίρ, δυτικά του Κιέβου, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον ομάδας διασωστών που προσπαθούσε να κατασβέσει μία πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα μέλος της.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε ότι στόχος επιθέσεων έγιναν υποδομές της και δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

Στις επαρχίες του Κιέβου και του Χαρκόβου σημειώθηκαν ζημιές σε ράγες του τραίνου και σε διοικητικά κτίρια, όμως η κυκλοφορία των τραίνων διεξάγεται κανονικά.

Σημειώνεται ότι, το μπαράζ πληγμάτων της Ρωσίας έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι βλάπτει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει τον ρωσικό έλεγχο της Κριμαίας.