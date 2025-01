Ζελένσκι: Σχεδόν 15.000 οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες στο Κούρσκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα (6/1) ότι η Ρωσία έχει υποστεί βαριές απώλειες μέσα σε διάστημα πέντε μηνών μάχης ενάντια των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ της νότιας Ρωσίας, με σχεδόν 15.000 νεκρούς.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του Κουρσκ, ο εχθρός έχει ήδη χάσει 38.000 στρατιώτες του μόνο προς αυτή την κατεύθυνση, με σχεδόν 15.000 από αυτές τις απώλειες να είναι ανεπανόρθωτες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του.

Ο Ζελένσκι, στις δηλώσεις του, δεν προχώρησε σε καμία απόδειξη για τα στοιχεία που ανέφερε για τις ρωσικές απώλειες.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική εισβολή στην περιοχή του Κουρσκ τον Αύγουστο και έχει καταλάβει κομμάτια εδάφους, αν και ο ρωσικός στρατός έχει πει ότι έχει ανακαταλάβει μεγάλο μέρος αυτού.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι εξαπέλυσε νέα επίθεση στην περιοχή την Κυριακή, αλλά έδωσε λίγες λεπτομέρειες.

