Ζελένσκι σε Τραμπ: Πιστεύω οι σύμμαχοι μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, να σεβαστούν τις θέσεις μας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε εμμέσως στον Ντόναλντ Τραμπ που τον κατηγόρησε για την Κριμαία, θυμίζοντας του πως το 2018 είχε ξεκαθαρίσει με τον τότε Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο ότι «δεν δέχονται αλλαγή συνόρων με τη βία».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Τραμπ κατηγόρησε ουσιαστικά την Ουκρανία πως το 2014 όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία δεν έκαναν τίποτα.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw