Ζελένσκι σε Ερντογάν: Το Κίεβο παραμένει εγγυητής της επισιτιστικής ασφάλειας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι είπε ότι συζήτησε σήμερα για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα παραμείνει εγγυητής της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο @RTERdogan εκθειάσαμε την παράταση της συμφωνίας για τα σιτηρά», έγραψε στο Twitter μετά την παράταση μιας συμφωνίας που αποσκοπεί στη μείωση των παγκόσμιων ελλείψεων τροφίμων βοηθώντας την Ουκρανία να εξάγει γεωργικά προϊόντα από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας που είχαν αποκλειστεί από Ρωσία.

In a phone call with President @RTErdogan we praised the extension of the grain deal. I thanked for supporting our #GrainfromUkraine initiative and assured that Ukraine will remain a guarantor of food stability. Security and energy cooperation were also discussed.