Ζελένσκι: Προτρέπει τους συμμάχους να επισπεύσουν τις παραδόσεις F-16

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτρέπει τους συμμάχους να επισπεύσουν τις παραδόσεις μαχητικών αεροσκαφών F-16 στη χώρα του, προκειμένου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να εκδιώξουν τους Ρώσους εισβολείς.

«Στόχος μας είναι να φέρουμε πιο κοντά τη στιγμή που τα F-16 θα μας βοηθήσουν να κρατήσουμε μακριά τους Ρώσους τρομοκράτες», τονίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

We have already begun implementing all of the agreements we brought back from our foreign visits. First and foremost, those on F-16s.



Tasks are clear. Our foreign team works to expand training missions as much as possible. Our military works to get infrastructure ready as…