Ζελένσκι: Προσευχήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο (vid)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, προσευχήθηκε σήμερα το πρωί μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα θύματα του πολέμου με τη Ρωσία, που διανύει σήμερα την 500ή ημέρα του.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Παρασκευής, μετέβη σήμερα το πρωί στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Μετά από μια σύντομη προσευχή για τα θύματα του πολέμου που πλήττει την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι δύο άνδρες συνομίλησαν μακριά από τις κάμερες.

«Ο αγώνας μας συνεχίζεται εδώ και 500 ημέρες, από την έναρξη της πλήρους εισβολής. Λάβαμε εδώ την υποστήριξη της Αγιότητάς του και προσευχές για τους μαχητές μας, το έθνος μας, το λαό μας, για τη ζωή στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την συνάντηση του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, λέγοντας ότι είναι «πολύ ευγνώμων στην Αγιότητά του που είναι μαζί μας».

A memorial prayer for the victims of the war in Ukraine in the Cathedral of St. George in Phanar, Istanbul.



I thank Ecumenical Patriarch Bartholomew for the spiritual support of Ukraine and Ukrainians, for prayers for peace for our entire land, for all our people.