Ζελένσκι: Προετοιμαζόμαστε για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία περιμένει περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες και αναμένει να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και αναμένουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτήν σχετικά με περαιτέρω συναντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Προσβλέπουμε σε συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε γι' αυτές», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Ζελένσκι φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα.

Γουίτκοφ: Παραγωγικές και εποικοδομητικές οι συνομιλίες με τη Ρωσία στη Φλόριντα

Σημειώνεται ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν «παραγωγικές και εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ειδικό απεσταλμένο της Ρωσίας, Κίριλ Ντμίτριεφ, στη Φλόριντα το Σάββατο, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Γουίτκοφ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ, σύμφωνα με τον Γουίτκοφ.

Today in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings as part of the U.S. mediation effort toward advancing a peaceful resolution of the Ukrainian conflict.



Νωρίτερα, στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, που ήταν επικεφαλής τις τελευταίες εβδομάδες στις συνομιλίες στην προσπάθεια να τεθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είχε πει πως βρίσκεται «και πάλι» στο Μαϊάμι.

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο Κίριλ Ντμίτριεφ είχε συναντήσει τους Αμερικανούς αξιωματούχους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Απεσταλμένος του Κρεμλίνου για τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη, ο Ντμίτριεφ είχε μεταβεί στα τέλη Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία με Αμερικανούς απεσταλμένους.

Αυτή η νέα συνάντηση στη Φλόριντα πραγματοποιείται πριν από έναν ενδεχόμενο δεύτερο κύκλο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα σε Ρώσους, Αμερικανούς και Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Η συνάντηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, αν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι είπε αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να μετατεθεί.

Οι πρώτες γνωστές άμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς για το σχέδιο της Ουάσινγκτον προκειμένου να λάβει τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Κρεμλίνο δήλωσε χθες Παρασκευή πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει «μέχρι την 1η Φεβρουαρίου» τα πλήγματα στο Κίεβο, όπου το ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί από προηγούμενους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, η διακοπή των ρωσικών βομβαρδισμών έχει σκοπό να «δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων».

Οι συνομιλίες, που διεξάγονται με αμερικανική διαμεσολάβηση, είναι πολύ δύσκολες και προσκρούουν ιδιαίτερα στο θέμα του διαμοιρασμού εδαφών, με τη Ρωσία να απαιτεί από το Κίεβο να της παραχωρήσει όλη την περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.