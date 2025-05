Ζελένσκι: Περισσότεροι από 200 Ουκρανοί επέστρεψαν έπειτα από ανταλλαγή με Ρώσους αιχμαλώτους

Η Ουκρανία έφερε πίσω 205 Ουκρανούς στρατιωτικούς από τη ρωσική αιχμαλωσία στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε την Τρίτη (06/05) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Our people are free. Our people are home.



Today, Ukraine has brought back 205 warriors. Young and older men from almost all types and branches of the Armed Forces. Defenders of Mariupol and the entire front line.



They have been scattered across many Russian regions, imprisoned… pic.twitter.com/wW8cJ981mg